Во вторник, 7 марта, правительство приняло решение безвозмездно передать армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета восемь автомобилей, конфискованных в Латвии у пьяных водителей.
Украине переданы первые восемь конфискованных в Латвии машин
Как заявил министр финансов Арвил Ашераденс, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. К процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.
По словам представителя общества Agendum и основателя Twitter-конвоя Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте - это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений.
Общество Agendum обеспечит доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям Украины.
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