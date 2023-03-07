Курьез в Каунасе: Mercedes протащил по парковке бетонный элемент

Кадры были сняты в Каунасе во втором по величине торговом центре MEGA в странах Балтии. Сообщается, что автомобиль Mercedes врезался в бетонный элемент, после чего не смог его переехать. Пытаясь избавиться от него, машина протащила бетонный элемент через парковку.