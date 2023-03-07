В минувшие выходные в Литве хитом социальных сетей стала сцена, в которой Mercedes-Benz протащил бетонный элемент по парковке.
Курьез в Каунасе: Mercedes протащил по парковке бетонный элемент
Курьез в Каунасе: Mercedes протащил по парковке бетонный элемент
Кадры были сняты в Каунасе во втором по величине торговом центре MEGA в странах Балтии. Сообщается, что автомобиль Mercedes врезался в бетонный элемент, после чего не смог его переехать. Пытаясь избавиться от него, машина протащила бетонный элемент через парковку.
Другие предположили, что это могла быть реклама автосалона с точно таким же названием.
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