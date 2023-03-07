Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Курьез в Каунасе: Mercedes протащил по парковке бетонный элемент

rus.tvnet.lv
Курьез в Каунасе: Mercedes протащил по парковке бетонный элемент
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Машина в Каунасе
Машина в Каунасе Фото: "Kur Stovi Trikojis Kaune" aculiecinieks

В минувшие выходные в Литве хитом социальных сетей стала сцена, в которой Mercedes-Benz протащил бетонный элемент по парковке.

Кадры были сняты в Каунасе во втором по величине торговом центре MEGA в странах Балтии. Сообщается, что автомобиль Mercedes врезался в бетонный элемент, после чего не смог его переехать. Пытаясь избавиться от него, машина протащила бетонный элемент через парковку.

Жители высказали предположение, что водитель пытался снять видео для TikTok во время вождения.

Другие предположили, что это могла быть реклама автосалона с точно таким же названием.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх