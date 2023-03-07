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Со среды на улице Гоголя большие изменения в дорожном движении

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Со среды на улице Гоголя большие изменения в дорожном движении
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Ремонтные работы
Ремонтные работы Фото: Paula Čurkste/LETA

В связи с продолжением строительства путепровода Rail Baltica на улице Гоголя, в ночь с 7 на 8 марта движение по улице Гоголя будет перенаправлено на восточную сторону улицы, то есть на сторону Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщили представители строительной компании BeReRix.

В таком виде организовать движения транспорта планируется до осени 2023 года.

Работы по строительству новой железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя планируется завершить в конце этого года.

Компания BeReRix приступает к новому этапу строительства - строительным работам на западной стороне эстакады на улице Гоголя. Поэтому, чтобы обеспечить непрерывность движения на одной из самых оживленных улиц в центре Риги и возможность продолжения строительных работ, транспортный и пешеходный поток переносится на восточную сторону эстакады на улице Гоголя.

Пешеходам, водителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться дорожные знаки.

Возможно, дорога займет больше времени. 

С ночи 8 марта и до осени 2023 года пешеходное движение будет организовано только на восточной стороне эстакады на улице Гоголе, или рядом с Рижским центральным железнодорожным вокзалом.

На перекрестке улиц Гоголя и Гайзиня будет сохранен наземный пешеходный переход. Для удобства пешеходов между вокзалом и универмагом Stockmann будет установлен дополнительный временный наземный пешеходный переход.

Движение транспортных средств будет организовано только с восточной стороны улицы Гоголя, или со стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала.

На этом участке будут сохранены две полосы движения в направлении центра города, а общественный транспорт будет двигаться по средней полосе улицы.

Расположение остановки общественного транспорта "Центральный рынок" (по направлению к центру) останется без изменений и будет располагаться на специально созданном "островке" посреди улицы Гоголя.

Параллельно BeReRix планирует начать работы и на улице Гоголя, поэтому следующие изменения в движении транспорта и расположении автобусных остановок ожидается в ближайшее время. BeReRix призывает следить за информацией, предоставленной Рижской думой.

Проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

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