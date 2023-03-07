В связи с продолжением строительства путепровода Rail Baltica на улице Гоголя, в ночь с 7 на 8 марта движение по улице Гоголя будет перенаправлено на восточную сторону улицы, то есть на сторону Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщили представители строительной компании BeReRix.
Со среды на улице Гоголя большие изменения в дорожном движении
В таком виде организовать движения транспорта планируется до осени 2023 года.
Работы по строительству новой железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя планируется завершить в конце этого года.
Компания BeReRix приступает к новому этапу строительства - строительным работам на западной стороне эстакады на улице Гоголя. Поэтому, чтобы обеспечить непрерывность движения на одной из самых оживленных улиц в центре Риги и возможность продолжения строительных работ, транспортный и пешеходный поток переносится на восточную сторону эстакады на улице Гоголя.
Пешеходам, водителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться дорожные знаки.
Возможно, дорога займет больше времени.
С ночи 8 марта и до осени 2023 года пешеходное движение будет организовано только на восточной стороне эстакады на улице Гоголе, или рядом с Рижским центральным железнодорожным вокзалом.
На перекрестке улиц Гоголя и Гайзиня будет сохранен наземный пешеходный переход. Для удобства пешеходов между вокзалом и универмагом Stockmann будет установлен дополнительный временный наземный пешеходный переход.
Движение транспортных средств будет организовано только с восточной стороны улицы Гоголя, или со стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала.
На этом участке будут сохранены две полосы движения в направлении центра города, а общественный транспорт будет двигаться по средней полосе улицы.
Расположение остановки общественного транспорта "Центральный рынок" (по направлению к центру) останется без изменений и будет располагаться на специально созданном "островке" посреди улицы Гоголя.
Параллельно BeReRix планирует начать работы и на улице Гоголя, поэтому следующие изменения в движении транспорта и расположении автобусных остановок ожидается в ближайшее время. BeReRix призывает следить за информацией, предоставленной Рижской думой.
Проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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