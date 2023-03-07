Со среды на улице Гоголя большие изменения в дорожном движении

В таком виде организовать движения транспорта планируется до осени 2023 года.

Работы по строительству новой железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя планируется завершить в конце этого года.

Компания BeReRix приступает к новому этапу строительства - строительным работам на западной стороне эстакады на улице Гоголя. Поэтому, чтобы обеспечить непрерывность движения на одной из самых оживленных улиц в центре Риги и возможность продолжения строительных работ, транспортный и пешеходный поток переносится на восточную сторону эстакады на улице Гоголя.

Пешеходам, водителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться дорожные знаки.

Возможно, дорога займет больше времени.

С ночи 8 марта и до осени 2023 года пешеходное движение будет организовано только на восточной стороне эстакады на улице Гоголе, или рядом с Рижским центральным железнодорожным вокзалом.

На перекрестке улиц Гоголя и Гайзиня будет сохранен наземный пешеходный переход. Для удобства пешеходов между вокзалом и универмагом Stockmann будет установлен дополнительный временный наземный пешеходный переход.