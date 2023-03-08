Дмитрий Назаров: "Мне пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе переломить основание черепа"

65-летний Дмитрий Назаров рассказывает, что ему посылают угрозы. Актер также лишился работы в Московском художественном театре им. А. П. Чехова и ролей в кино.

В некоторых письмах Назарову откровенно желают смерти: "Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать".