Дмитрий Назаров записал первое видео после увольнения

Назаров написал стихотворение под названием "Новая реальность":

"В кормушках жалкие объедки,

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки.

Покорность вбили нам по гланды

Со страхом вместе зловонючим,

Я тоже выполнял команды,

К которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность

Без ботала и поводка

Дает такую многогранность,

Что задыхаешься слегка".

Видео: Стихотворение Дмитрия Назарова

Напомним, народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.

Как писал RUS TVNET, после начала войны в Украине Назаров открыто осуждает агрессию России. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.

Назаров также опубликовал на своем YouTube-канале стихотворение, в котором критикует Ивана Охлобыстина за его выступление на прокремлевском концерте в Москве. Концерт был приурочен к аннексии украинских территорий.