Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Дмитрий Назаров записал первое видео после увольнения

rus.tvnet.lv
Дмитрий Назаров записал первое видео после увольнения
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Актер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров Фото: Скриншот с Telegram "Новости знаменитостей"

Российский актер Дмитрий Назаров недавно был уволен из МХТ имени Чехова за антивоенные высказывания. После увольнения он написал новое стихотворение и выложил видео с записью чтения произведения на своем YouTube-канале.

Назаров написал стихотворение под названием "Новая реальность":

"В кормушках жалкие объедки,

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки.

Покорность вбили нам по гланды

Со страхом вместе зловонючим,

Я тоже выполнял команды,

К которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность

Без ботала и поводка

Дает такую многогранность,

Что задыхаешься слегка".

Видео: Стихотворение Дмитрия Назарова

Напомним, народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.

Как писал RUS TVNET, после начала войны в Украине Назаров открыто осуждает агрессию России. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.

Назаров также опубликовал на своем YouTube-канале стихотворение, в котором критикует Ивана Охлобыстина за его выступление на прокремлевском концерте в Москве. Концерт был приурочен к аннексии украинских территорий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх