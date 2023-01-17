Российский актер Дмитрий Назаров недавно был уволен из МХТ имени Чехова за антивоенные высказывания. После увольнения он написал новое стихотворение и выложил видео с записью чтения произведения на своем YouTube-канале.
Дмитрий Назаров записал первое видео после увольнения
Назаров написал стихотворение под названием "Новая реальность":
"В кормушках жалкие объедки,
А вы кусаете друг друга,
А надо грызть клыками клетки.
Покорность вбили нам по гланды
Со страхом вместе зловонючим,
Я тоже выполнял команды,
К которым с детства был приучен.
Но эта новая реальность
Без ботала и поводка
Дает такую многогранность,
Что задыхаешься слегка".
Видео: Стихотворение Дмитрия Назарова
Напомним, народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.
Как писал RUS TVNET, после начала войны в Украине Назаров открыто осуждает агрессию России. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.
Назаров также опубликовал на своем YouTube-канале стихотворение, в котором критикует Ивана Охлобыстина за его выступление на прокремлевском концерте в Москве. Концерт был приурочен к аннексии украинских территорий.
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