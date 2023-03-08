Фото ⟩ Вручены Большие музыкальные награды Латвии

Она указала, что концерт Čudara Trio "Мелодический авангард" (Melodiskais avangards), который состоялся 19 июля прошлого года в культурном пространстве М/Darbnīca, был признан концертом года.

Награда за пожизненный вклад досталась певице Лилии Грейдане и певице и педагогу по вокалу Айне Баяре.

Приз за отличное исполнение получила Винета Сарейка, которая вместе с Государственным камерным оркестром Sinfonietta Rīga и дирижером Нормундом Шне исполнила 23 сентября в Большой гильдии Концерт Иоганна Брамса для скрипки с оркестром. В свою очередь, перкуссионист Гунтарс Фрайбергс получил награду за выдающееся исполнение в течение года.

В категории "Спектакль года" победила опера Анны Фишер Vēsā ("В прохладе") от валмиерской Kurtuvē. Автор идеи и концепции постановки - Катрина Нейбурга, режиссер - Клавс Меллис, дирижер - Артурс Гайлис. Виолончелистка Инга Озола получила награду за выдающуюся работу в ансамбле.

С другой стороны, в номинации "Новое произведение года" 5 марта в лиепайском концертном зале Lielais dzintars впервые прозвучала Вторая симфония Silts vējš Андраса Дзениша. Симфонию исполнил Латвийский национальный симфонический оркестр под управлением Андриса Поги. В категории "Молодой артист года" лауреатом стала певица Арта Екабсоне.

"Большая музыкальная награда" - это высшая латвийская национальная награда в области музыки, которую организует Latvijas koncerti в сотрудничестве с Министерством культуры. Награды вручаются с 1993-го, они были задуманы при тогда министре культуры Раймонде Паулсе.