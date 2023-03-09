Фото: коллаж RUS TVNET

Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!

Понравился тест? Оцените и эти:

 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!