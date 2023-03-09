RUS TVNETLifestyleРазборТест ⟩ Фишки, тетрис и "Остаться в живых": помните 90-е и нулевые? Давайте проверим!rus.tvnet.lv9 марта 2023, 00:00Фишки, тетрис и "Остаться в живых": помните 90-е и нулевые? Давайте проверим!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Фото: коллаж RUS TVNETЭтот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!Понравился тест? Оцените и эти: RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!Ключевые словатестыностальгиятест90-етесты TVNETнулевыеPекомендуем