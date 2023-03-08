Artdocfest/Riga: Кариньш среди гостей, а в жюри Дапкунайте и Глуховский

В жюри фестиваля: литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, российский писатель, журналист Дмитрий Глуховский, соучредитель Киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич (Украина), режиссер документального кино и анимации Илзе Бурковска-Якобсен (Латвия), редактор Rīgas Laiks и режиссер Нового Рижского театра Улдис Тиронс.

На фестивале были представлены четыре разные программы, в рамках которых показаны пять десятков лент. Две конкурсные программы: "Балтийский фокус" и ArtDocFest Open. В "Балтиском фокусе" три латвийских фильма - "Девушки 1960-х годов" (Уна Целма), "Ожидаемый ребенок" (Хиллари Лочмеле) и "Все будет хорошо" (Станислав Токалов).

8 марта в 19:00 состоится показ картины Виталия Манского "Восточный фронт", ранее показанного на "Берлиналле". В 16:00 зрители увидят также фильм Манского "Родные".

8 марта в 20:00 можно посмотреть фильм Кристиана Бергера "Классика под свастикой. Маэстро и виолончелистка из Освенцима", а в 15:30 "Война ради Мира" Евгения Титаренко.

9 марта состоится показ трехчасового фильма Виталия Манского "2020. О любви и о свободе". Это реконструкция 2020 года, через историю создания театральной постановки Алвиса Херманиса "Горбачев" о свободе, любви и смысле жизни, на основе биографии Михаила Горбачева.