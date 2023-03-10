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Собчак разводится с Богомоловым, а что с замком Пугачевой?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Собчак разводится с Богомоловым, а что с замком Пугачевой?
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Ксения Собчак разводится с Константином Богомоловым?
Ксения Собчак, Максим Галкин и Алла Пугачева
Ксения Собчак, Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. О чем на этой неделе писала желтая пресса?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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Ксения Собчак разводится с Константином Богомоловым?
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