В Торнякалнсе в окне дома замечено несколько флагов РФ, на одном - надпись "Путин мой друг"

Фотография окна была опубликована в Twitter, пользователь соцсети также выразил возмущение в связи с увиденным.

К окну прикреплены три маленьких флага России. Один - без надписей, на втором на русском языке написано "Путин мой друг".

В свою очередь на третьем флаге России на латышском языке написано "Бог хранит Латвию", к нему также прикреплена ленточка в цветах латвийского флага. В окне видна и красная пятиконечная звезда.

Очевидец сообщил, что упомянутый дом находится на улице Неретас.

Государственная полиция сообщила в Twitter, что получила информацию о произошедшем и передала ее коллегам для оценки.