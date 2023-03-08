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В Торнякалнсе в окне дома замечено несколько флагов РФ, на одном - надпись "Путин мой друг"

TVNET rus.tvnet.lv
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В Торнякалнсе в окне дома замечено несколько флагов РФ, на одном - надпись "Путин мой друг"
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Фото: Andris Zarins @heckler33/Twitter.com

В Риге, в Торнякалнсе, в окне одного из домов замечено несколько маленьких флагов России. Более того, на одном из них написана пророссийская фраза.

Фотография окна была опубликована в Twitter, пользователь соцсети также выразил возмущение в связи с увиденным.

К окну прикреплены три маленьких флага России. Один - без надписей, на втором на русском языке написано "Путин мой друг".

В свою очередь на третьем флаге России на латышском языке написано "Бог хранит Латвию", к нему также прикреплена ленточка в цветах латвийского флага. В окне видна и красная пятиконечная звезда.

Очевидец сообщил, что упомянутый дом находится на улице Неретас.

Государственная полиция сообщила в Twitter, что получила информацию о произошедшем и передала ее коллегам для оценки.

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