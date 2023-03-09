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Видео ⟩ В Екабпилсе мужчина пытался спасти собаку, но попал под поезд

rus.tvnet.lv
В Екабпилсе мужчина пытался спасти собаку, но попал под поезд
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 7 марта, в Екабпилсе мужчина пытался спасти свою собаку, которая хотела вырваться на свободу, но сам попал под пассажирский поезд, сообщает передача Degpunktā.

В половине пятого вечера за несколько километров до станции Крустпилс внезапно остановился пассажирский поезд, следовавший из Резекне в Ригу. Водитель транспортного средства пытался избежать столкновения с пешеходом.

Мужчина с собакой на поводке вышел на прогулку в лес и шел по железнодорожным путям. Внезапно питомец начал вести себя хаотично и вырываться от хозяина. Это произошло, когда приближался поезд.

Пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците рассказала передаче, что машинист заметил в зеркале заднего вида человека, который отчаянно пытался удержать собаку от попадания под колеса поезда или делал что-то подобное.

Однако владелец собаки не смог уклониться от многотонной машины - он ударился головой о корпус поезда и получил травмы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня сообщила, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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