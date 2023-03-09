Немецкий режиссер: Это должны увидеть миллионы россиян

- Я думаю, что это чушь. Никакой русофобии в Германии нет. При этом я очень разочарован в россиянах, бежавших от войны. В одном Берлине живут тысячи, но я не понимаю, почему они не стоят каждый день и не протестуют у российского посольства против этой войны. Это злит меня, но не делает русофобом, потому что я считаю, что граждане страны должны чувствовать ответственность за ее действия. Если бы все россияне, которые сейчас находятся не в России, вышли на улицы, то это могло бы оказать давление и вдохновить тех, кто остался в России. Что же касается русофобии в Украине, то я бываю в Украине с 2005 года, моя жена говорит на русском, множество друзей, живущих в Киеве, говорят по-русски. Ни у кого никогда не было проблем с этим. Когда сейчас украинцы говорят, что ненавидят россиян, - это эмоции. Когда тебя бомбят каждый день, сложно оставаться объективным.