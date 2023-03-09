Фото ⟩ На Таллиннском шоссе в Эстонии грузовик упал в реку после неудачного обгона

ДТП в Мялликвере Фото: Lõuna päästekeskus

Согласно поступившей спасателям информации, это произошло при обгоне легкового автомобиля: грузовик с прицепом пробил ограждение и частично упал в реку между новым и старым мостами через реку Пыльтсамаа, пишет Лыунаский спасательный центр.

ДТП в Мялликвере Фото: Lõuna päästekeskus

Спасатели убедились, что отсутствует опасность возгорания машины и утечки опасных для окружающей среды жидкостей. Скорая помощь проверила состояние трех человек, находившихся в грузовом и легковом автомобилях, никто из них в госпитализации не нуждался. О поврежденном ограждении и сложных дорожных условиях оповестили Департамент транспорта Эстонии.

ДТП в Мялликвере Фото: Lõuna päästekeskus

ДТП в Мялликвере Фото: Lõuna päästekeskus