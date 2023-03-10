Фото до и после ⟩ Всего за тысячу евро из скучной квартиры дизайнер сотворил дом мечты

В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов - ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.

В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и выделен бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.