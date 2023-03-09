Латвийский скрипач сыграл для короля Англии

18-летний Даниил Булаев уже давно стал музыкальным феноменом. Он играет с пяти лет, является лауреатом нескольких международных конкурсов, выступал с Kremerata Baltica и "Виртуозами Москвы", а весной 2022 создал собственный камерный оркестр Davinspiro Camerata.

В 2021 году Даниил стал победителем престижного 8-го Международного конкурса струнных инструментов Виндзорского фестиваля. Он получил два главных приза – 1-е место и Приз зрительских симпатий. Там было 100 молодых музыкантов из более чем 30 стран.

Таким образом он получил уникальную возможность выступить в Виндзорском замке со всемирно известным Лондонским филармоническим оркестром и сделать запись в компании Champs Hill Records.

Сначала планировалось, что скрипач выступит для Елизаветы II, но за полторы недели до концерта, королева умерла. Таким образом, выступление было перенесено на 10 февраля. Выступление Булаева слушал король Карл III и его брат Эдвард.

"Такая возможность бывает только раз в жизни", - сказал музыкант.