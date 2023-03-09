Прокуратура оштрафовала блогера Кирилла Федорова на 12 400 евро за оправдание преступлений российских вооруженных сил в Украине и враждебное отношение к украинцам и латышам, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Блогер Федоров оштрафован на 12 400 евро за оправдание преступлений России в Украине
Служба государственной безопасности (VDD) 16 марта 2022 года начала уголовный процесс в связи с контентом, созданным и опубликованным Федоровым в YouTube и Telegram.
Федорову было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - за совершение военного преступления и преступления против человечности и мира, публичное отрицание и оправдание преступлений, а также за совершение деяния, направленного на возбуждение национальной и этнической розни.
Прокуратура пришла к выводу, что обвиняемый умышленно и целенаправленно публиковал в интернете контент, включающий в себя оскорбления, стигматизацию, очернение людей по национальному признаку, с уничижительным и издевательским смыслом и умышленно публиковал тексты такого содержания с помощью автоматизированных систем обработки данных, осознавая, что подобный контент направлен на публичное оправдание, а иногда и отрицание военных преступлений и преступлений против человечности и мира, совершенных Россией.
Например, в одном из роликов на YouTube обвиняемый оправдывает, отрицает, защищает и называет правильным российское вторжение в Украину, тем самым публично оправдывая и отрицая военные преступления и преступления против человечности и мира, совершенные Россией.
Обвиняемый неоднократно выражал прямую позитивную и конкретную поддержку действий России, отмечая, что война происходит по вине Украины и самих украинцев,
поясняется в обвинительном заключении. Опубликованный Федоровым контент создан с позиций Кремля, выражает поддержку военной мощи России, президента России Владимира Путина, восхваляет Путина и используемые им методы.
Кроме того, Федоров опубликовал гневный текст, унижающий и оскорбляющий латышский и украинский народы и демократические ценности, содержащий дезинформацию, которая носит прямой и провокационный, враждебный характер и направлена против латышей и украинцев.
С момента вторжения России в Украину VDD возбудила несколько десятков уголовных дел и переняла у Государственной полиции уголовные процессы в связи с разжиганием ненависти и деятельностью в поддержку России.
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