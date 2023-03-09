Блогер Федоров оштрафован на 12 400 евро за оправдание преступлений России в Украине

Служба государственной безопасности (VDD) 16 марта 2022 года начала уголовный процесс в связи с контентом, созданным и опубликованным Федоровым в YouTube и Telegram.

Федорову было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - за совершение военного преступления и преступления против человечности и мира, публичное отрицание и оправдание преступлений, а также за совершение деяния, направленного на возбуждение национальной и этнической розни.

Прокуратура пришла к выводу, что обвиняемый умышленно и целенаправленно публиковал в интернете контент, включающий в себя оскорбления, стигматизацию, очернение людей по национальному признаку, с уничижительным и издевательским смыслом и умышленно публиковал тексты такого содержания с помощью автоматизированных систем обработки данных, осознавая, что подобный контент направлен на публичное оправдание, а иногда и отрицание военных преступлений и преступлений против человечности и мира, совершенных Россией.