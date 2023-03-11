Видео ⟩ "Я была обычной девушкой": Латвийская Барби Виктория Уайлд о своей внешности

"Я была обычной девушкой - худенькой, бесформенной, а потом встретила своего нынешнего парня, и он как современный мужчина знал, как сделать меня привлекательнее.

У него высокие стандарты.

Он жаловался, что все его предыдущие девушки недостаточно сексуальны, и спросил меня, не хочу ли я немного прихорошиться.

Я согласилась - а почему бы и нет, если он платит за это. Собственно, я тоже этого хотела. Я увеличила грудь, губы, последовали и другие косметические процедуры.

Мне уже не 20. Мы все стареем. Пластическая хирургия продлевает время, когда мы можем дольше оставаться молодыми. Сейчас мне может быть 48, а вы даже не заметите этого".

Виктория говорит, что, по ее мнению, пластическая хирургия будет становиться только популярнее. "Естественная красота находится под угрозой, поскольку мужчины ценят ее все меньше и меньше".

Во время участия в качестве гостьи в шоу Kad viņas satiekas Уайлд призналась, что, когда она смотрит в зеркало, ей нравится то, что она там видит. Одно время она комплексовала по поводу своей внешности и стеснялась, если кто-то обращал на нее внимание.

"Моя личность изменилась вместе с моей внешностью. Я стала более открытой, свободной и без комплексов!" - откровенно заявляет фотомодель.

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