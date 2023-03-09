Разведка: Российские силы в Калининградской области не сокращены

Это позволяет препятствовать оппоненту вовремя развернуть необходимые оборонительные возможности в регионе Балтийского моря и сорвать действия сил, уже присутствующих в регионе, что дает России преимущество на начальном этапе потенциального конфликта.

Разведка также констатирует, что "эффект от сокращения российской военной мощи в регионе Балтийского моря будет временным".

"Восстановление и наращивание калининградской военной группировки будет в значительной степени зависеть от хода войны против Украины: чем больше ресурсов потребуется для войны, тем больше времени потребуется для восстановления и наращивания мощи калининградской военной группировки", - говорится в оценке угроз.

Разведка также утверждает, что Кремль стремится подготовить Калининград к "полной изоляции и независимому функционированию энергетической системы".

Согласно оценке угроз, еще до агрессии в Украине Россия уже готовила снабжение и инфраструктуру Калининграда к работе в условиях изоляции, предоставляя дополнительные паромы и суда для перевозки необходимых товаров по морю, а также укрепляя способность региона получать энергоносители без необходимости транзита через Литву.

Еще до вторжения в Украину литовские должностные лица были встревожены прибытием в Калининград судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) "Маршал Василевский". Однако груз прибыл и не был использован до ноября 2022 года.

"Весьма вероятно, что решение Кремля об эксплуатации терминала СПГ было принято с целью укрепления энергетической независимости Калининградской области", - говорится в документе.