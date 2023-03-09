Способность вооруженных сил России в Калининградской области создавать военные угрозы в регионе Балтийского моря лишь частично и временно уменьшилась в результате вторжения на Украину, предупредила в четверг, 9 марта, литовская разведка.
Разведка: Российские силы в Калининградской области не сокращены
"На военные возможности Калининградской области отрицательно влияет война против Украины, но их способность создавать военные угрозы в регионе Балтийского моря уменьшилась лишь частично", - говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Литвы.
Согласно документу, передислокация сил на оккупированные территории Украины в основном затронула сухопутный компонент калининградских вооруженных сил, в то время как военно-морской и воздушный компоненты остались почти без изменений.
По данным разведки, три крупных десантных корабля с войсками и боевой техникой вышли в Черное море еще в январе 2022 года. В Крым также были переброшены четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, но позже они были заменены на более современные самолеты.
"Другие силы и средства остались в Калининграде и продолжают выполнять свои функции", - говорится в оценке угроз.
Ранее литовские должностные лица заявляли, что военный потенциал в Калининграде был значительно сокращен из-за войны в Украине.
ДГБ и ВДОС утверждают, что нынешние возможности Калининграда позволяют россиянам продолжать выполнять одну из своих важнейших функций, так называемую A2/AD (ограничение доступа и региональную блокаду).
Это позволяет препятствовать оппоненту вовремя развернуть необходимые оборонительные возможности в регионе Балтийского моря и сорвать действия сил, уже присутствующих в регионе, что дает России преимущество на начальном этапе потенциального конфликта.
Разведка также констатирует, что "эффект от сокращения российской военной мощи в регионе Балтийского моря будет временным".
"Восстановление и наращивание калининградской военной группировки будет в значительной степени зависеть от хода войны против Украины: чем больше ресурсов потребуется для войны, тем больше времени потребуется для восстановления и наращивания мощи калининградской военной группировки", - говорится в оценке угроз.
Разведка также утверждает, что Кремль стремится подготовить Калининград к "полной изоляции и независимому функционированию энергетической системы".
Согласно оценке угроз, еще до агрессии в Украине Россия уже готовила снабжение и инфраструктуру Калининграда к работе в условиях изоляции, предоставляя дополнительные паромы и суда для перевозки необходимых товаров по морю, а также укрепляя способность региона получать энергоносители без необходимости транзита через Литву.
Еще до вторжения в Украину литовские должностные лица были встревожены прибытием в Калининград судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) "Маршал Василевский". Однако груз прибыл и не был использован до ноября 2022 года.
"Весьма вероятно, что решение Кремля об эксплуатации терминала СПГ было принято с целью укрепления энергетической независимости Калининградской области", - говорится в документе.
В настоящее время Калининградская область также снабжается газом по трубопроводу, проходящему через территорию Литвы.
В области было проведено три публично освещавшихся испытания изолированной работы энергосистемы - в 2019, 2020 и 2021 годах.
Разведка также утверждает, что администрация и предприятия Калининградской области обеспокоены экономическими проблемами и стремятся сохранить транзит товаров и энергоресурсов через Литву.
Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград в июне прошлого года, сославшись на разъяснение Европейской комиссии. Через несколько недель, после того как Комиссия обнародовала свои руководящие принципы в отношении этого транзита, он был возобновлен на более жестких условиях.
Россия, которая назвала приостановку транзита блокадой территории, вызвала тревогу на Западе по поводу того, как далеко она готова зайти, чтобы обеспечить движение товаров в граничащий с Литвой эксклав.
По данным разведки, Кремль, скорее всего, продолжит выбирать решения, направленные на усиление напряженности в регионе, чтобы добиться хотя бы символических уступок в случае неудовлетворительных условий транзита через Калининград или углубления экономических проблем в регионе.
ДГБ и ВДОС также утверждают, что реакция калининградской общественности на войну показала, что, несмотря на относительно более активные контакты с Западом, регион не выделяется на фоне остальных российских субъектов.
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