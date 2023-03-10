У Кадырова украли лошадь: чистокровный жеребец был похищен в Чехии

Издание указывает, что Кадыров приобрел скакуна в Дубае в 2012 году.

Ранее животное считалось одним из лучших скаковых жеребцов в мире, за время карьеры он заработал по меньшей мере один миллион евро. С 2014 года скакуну запретили принимать участие в скачках, а выигрыши были заморожены из-за санкций ЕС против Кадырова после вторжения России в Украину.

Кадыров - близкий соратник президента России Владимира Путина и ярый сторонник войны в Украине.

"Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана?", – написал Кадыров в Telegram, добавив что реальная стоимость скакуна составляет "минимум 10 миллионов долларов".

По данным негосударственной организации Transparency International, Кадырову принадлежат по меньшей мере 128 скакунов, которые выиграли на соревнованиях более 1,5 миллиона долларов.