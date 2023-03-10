Михаила Шаца депортировали с Бали

"Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта, их не устраивают. Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию. Я по пути в Израиль пишу этот пост. Деньги за билеты, несомненно, будут возвращены. Я постараюсь в тот самый момент, когда буду уверен, что все необходимые документы для этого есть, дать концерт на Бали. Во-вторых, я хочу сказать, что во время своих гастролей я всегда настаиваю на полном соблюдении законов тех стран, в которых выступаю. Поэтому я дико расстроен тем, что организаторы концерта на Бали чего-то не сделали. Я еще раз прошу прощения у зрителей, которые вчера сидели в зале. До новых встреч! Уверен, что они не за горами. Обнимаю!" - написал он.