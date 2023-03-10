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Михаила Шаца депортировали с Бали

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Михаила Шаца депортировали с Бали
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Михаил Шац
Михаил Шац Фото: скриншот с youtube.com

9 марта российский юморист и телеведущий Михаил Шац планировал выступить на Бали. Однако перед выступлением в зал нагрянули местные правоохранительные органы. Артист разъяснил ситуацию в своих соцсетях. 

Михаил Шац был депортирован из страны, а сейчас он находится в Израиле.

"Я был в зале и готовился выйти на сцену. Дальше произошло то, что произошло. Не снимаю с себя вины, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все что смогли. Видимо, этого не хватило. Деньги за билеты будут возвращены. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль".

Позже 57-летний Шац дал большой комментарий в соцсетях. Он вновь попросил прощения у зрителей и объяснил, что возникли проблемы с документами.

"Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта, их не устраивают. Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию. Я по пути в Израиль пишу этот пост. Деньги за билеты, несомненно, будут возвращены. Я постараюсь в тот самый момент, когда буду уверен, что все необходимые документы для этого есть, дать концерт на Бали. Во-вторых, я хочу сказать, что во время своих гастролей я всегда настаиваю на полном соблюдении законов тех стран, в которых выступаю. Поэтому я дико расстроен тем, что организаторы концерта на Бали чего-то не сделали. Я еще раз прошу прощения у зрителей, которые вчера сидели в зале. До новых встреч! Уверен, что они не за горами. Обнимаю!" - написал он.

Напомним, в сентябре 2022 года Минюст РФ внес Михаила Шаца в реестр "иноагентов". 

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