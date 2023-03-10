Веселый латгалец Лаурис Заланс получил премию Kids’ Choice Awards

Лаурис Заланс победил в номинации "Любимый инфлюенсер Латвии".

Церемония, которая прошла в Лос-Анджелесе, была наполнена яркими номерами и прочими элементами шоу. Присутствовали известные музыканты, актеры, спортсмены и другие знаменитости, а актер Адам Сэндлер получил специальную награду за выдающуюся карьеру.

Любимым детским телешоу стало The Fairly OddParents: Fairly Odder", среди сериалов победу одержал "Уэнздей" (Wednesday), а Дженна Ортега (Jenna Ortega) тоже удостоилась звания любимицы зрителей. Награду получила и звезда сериала "Очень странные дела" (Stranger things) Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown), актер Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson), музыканты Тейлор Свифт (Taylor Swift) и Гарри Стайлз (Harry Styles) и многие другие.

Инфлюенсер Лаурис Заланс сначала приобрел известность как ведущий мероприятий, но совсем скоро попробовал свои силы на радио и в соцсетях. Кроме него за приз боролись Адриана Миглане-Сондоре, Элина Пакалне и Кристапс Грауфельдс (Jorets).

Церемонию можно посмотреть на TV Go3.

Kids' Choice Awards Фото: publicitātes