В ночь на 10 марта российская певица Земфира выпустила песню под названием PODNHA.
"Мы научим тебя сука родину любить": Земфира выпустила новую песню
Ролик на YouTube-канале певицы, начинается с дисклеймера о статусе "иноагента", прочитанного Ренатой Литвиновой. Напомним, 10 февраля 2023 года, Министерство юстиции РФ объявило Земфиру "иностранным агентом".
В тексте песни повторяется фраза "Мы научим тебя сука родину любить" (авторская орфография и пунктуация сохранены):
"мы научим тебя сука родину любить
уважать ее безумие и старость
мы научим тебя сука родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость".
В октябре 2022 года вышел мини-альбом "Земфира от Луки" с четырьмя песнями: "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".
3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление.
Земфира в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию.
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - сказала она.
Видео: Земфира - PODNHA
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