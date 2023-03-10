Президент Латвии Эгил Левитс прибыл на 10-й Глобальный Бакинский форум в Азербайджан вместе с экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой. Вайра, как всегда, выглядела элегантно и придерживалась делового стиля.
Элегантность экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги в Азербайджане
Элегантность экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги в Азербайджане
Вайра Вике-Фрейберга была одета в синий юбочный костюм с белыми вставками. Из украшений экс-президент выбрала белое жемчужное ожерелье и жемчужные серьги. На груди у нее был приколот значок в цветах азербайджанского флага.
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