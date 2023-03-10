"Украина точно этого не делала". Зеленский о взрывах на "Северных потоках"

"Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. <…> Украина точно этого не делала. И это самое главное. А кто там что придумал, как сказали, есть какие-то признаки, а может, даже под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно", - сказал он.

Он считает, что такие материалы в СМИ играют "на руку России" и появляются, чтобы замедлить оказание помощи Украине.

Уже сообщалось, что 7 марта New York Times написала, что за взрывами "Северных потоков", по данным американской разведки, может стоять некая "проукраинская группа". Тогда же немецкие Die Zeit, ARD и SWR сообщили со ссылкой на источники, что "следы [взрывов] ведут в Украину". При этом западные разведки допускали, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на Украину как на исполнителя.

В Кремле публикации западных СМИ о взрывах на газопроводах назвали "скоординированным вбросом". Москва считает, что такой подрыв может быть под силу только "государственным спецслужбам".