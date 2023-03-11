Созданный латвийцами ресторан получил признание Michelin

Как рассказал Слобин, хотя ресторан November Brasserie был открыт только в июне прошлого года, он за короткое время смог добиться не только отличных бизнес-показателей, но и получить признание Мишлен.

Также предприниматель выделил инициативу Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) пригласить Мишлен для проведения гастрономического исследования в Латвии, потому что это может помочь стране привлечь новых туристов.

"Я считаю, что хороших мест для подачи еды у нас достаточно, поэтому предполагаю, что один из местных ресторанов топ-уровня мог бы не только получить признание и попасть в гид Мишлен, но даже претендовать на звезду", - прогнозирует глава ресторанной группы THE CATCH FAMILY, отметив, что такая оценка пойдет на пользу не только конкретному ресторану, но и всей отрасли в целом.

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный на данный момент ресторанный рейтинг. Критерии присуждения рейтинга не являются достоянием общественности, однако известен главный из них - это кухня.