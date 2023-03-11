В следующую пятницу, 17 марта, на месте бывшего концерт-холла Godvil откроется новый ночной клуб Tower.
На месте Godvil появится новый ночной клуб
На месте Godvil появится новый ночной клуб
По сообщениям владельцев клуба, в Tower будет сцена, lounge-зона, два больших бара, помещение для курения и возможность заказать VIP-места. Также в соцсетях заведения указано, что это будет крупнейший ночной клуб в регионе.
На открытии заведения выступит DJ Tujamo, имеющий более 10 миллионов ежемесячных слушателей в Spotify, ранее выступавший на крупнейших фестивалях и сценах мира в Tomorrowland, Ultra Music Festival и EDC Las Vegas. Ночной клуб сообщает, что количество билетов на открытие ограничено.
В ближайшие после этого недели в клубе также запланированы выступления группы Citi Zēni, [Ex] da Bass и RESTRICTED.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова