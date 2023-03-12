Яхта Andromeda, которая, как ранее сообщали немецкие СМИ, могла быть использована для подрыва газопровода "Северный поток", слишком мала и не имеет необходимого оборудования, сообщил в субботу, 11 марта, таблоид Bild.
Bild: подрыв "Северных потоков" при помощи яхты - сомнительная теория
9 марта немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о том, что именно эта яхта типа Bavaria Cruiser 50, зафрахтованная на немецком острове Рюген, может быть причастна к атаке на "Северный поток". Ранее медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщали, что у двух участников предполагаемой диверсионной группы, в которую входили капитан, два водолаза, два помощника и врач, были украинские паспорта.
В январе 2023 года немецкая полиция допросила владельцев чартерных компаний, в том числе "Андромеды", чтобы выяснить, кто именно зафрахтовал эту яхту в сентябре.
Тем временем Bild пишет, что версия об участии "Андромеды" во взрывах становится все более сомнительной. Первая проблема, о которой упоминают в этой связи журналисты, - это количество взрывчатки.
"Для проведения трех взрывов под водой потребуется не менее 600–900 кг специальной боевой взрывчатки. У "Андромеды" нет крана, чтобы безопасно спустить под воду такое количество взрывчатки", - подчеркивает издание.
Вторая проблема связана с логистикой. Вряд ли какая-либо воображаемая украинская "диверсионная группа" могла вывезти такое количество взрывчатки из армейских резервов через Польшу и Германию, не будучи замеченной спецслужбами или полицией, считают журналисты.
Еще одним несоответствием, по мнению авторов, является отсутствие на яхте специального водолазного снаряжения, позволяющего доставлять взрывчатку на глубину до 80 метров. По этому поводу Bild цитирует представителя Немецкой ассоциации спасателей (DLRG), эксперта по дайвингу Матиаса Хелцля: "Очень сложно! Одно только погружение потребовало бы 30 литров специальной газовой смеси. На борту должны быть десятки балонов".
Эксперты и политики, опрошенные телекомпанией ZDF на этой неделе, также подвергли сомнению версию о том, что теракты такого масштаба могли совершить шесть человек с относительно небольшой яхтой. Родерих Кизветтер, политик от Христианско-демократической партии Германии (ХДС), сказал: "Одной яхты мало, кораблей наверняка было больше".
Эксперт по морской безопасности Геран Свистек из Фонда науки и политики заявил в беседе с ZDF, что такие акты саботажа требуют "как минимум месяцев, если не лет подготовки, знаний и ресурсов". Только установка взрывчатых веществ и детонаторов требует нескольких сложных погружений: "Я должен нырнуть, получить материалы, выполнить работу [на газопроводе] и затем вернуться [из-под воды]". Чтобы не заболеть болезнью ныряльщиков, одно лишь восхождение занимает несколько часов.
Одна газопроводная труба до сих пор не повреждена
Три из четырех участков газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были взорваны в конце сентября 2022 года. Ни один из них в то время не использовался для перекачки газа. Россия закрыла "Северный поток" незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию. Одна из труб "СП - 2" от взрывов не пострадала, и после инцидента президент России Владимир Путин предложил прокачать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы в газопроводах. Российские официальные лица заявили, что подозревают в причастности к взрывам газопроводов США и Великобританию.
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