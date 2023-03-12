Bild: подрыв "Северных потоков" при помощи яхты - сомнительная теория

Еще одним несоответствием, по мнению авторов, является отсутствие на яхте специального водолазного снаряжения, позволяющего доставлять взрывчатку на глубину до 80 метров. По этому поводу Bild цитирует представителя Немецкой ассоциации спасателей (DLRG), эксперта по дайвингу Матиаса Хелцля: "Очень сложно! Одно только погружение потребовало бы 30 литров специальной газовой смеси. На борту должны быть десятки балонов".

Эксперты и политики, опрошенные телекомпанией ZDF на этой неделе, также подвергли сомнению версию о том, что теракты такого масштаба могли совершить шесть человек с относительно небольшой яхтой. Родерих Кизветтер, политик от Христианско-демократической партии Германии (ХДС), сказал: "Одной яхты мало, кораблей наверняка было больше".

Эксперт по морской безопасности Геран Свистек из Фонда науки и политики заявил в беседе с ZDF, что такие акты саботажа требуют "как минимум месяцев, если не лет подготовки, знаний и ресурсов". Только установка взрывчатых веществ и детонаторов требует нескольких сложных погружений: "Я должен нырнуть, получить материалы, выполнить работу [на газопроводе] и затем вернуться [из-под воды]". Чтобы не заболеть болезнью ныряльщиков, одно лишь восхождение занимает несколько часов.

Одна газопроводная труба до сих пор не повреждена

Три из четырех участков газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были взорваны в конце сентября 2022 года. Ни один из них в то время не использовался для перекачки газа. Россия закрыла "Северный поток" незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию. Одна из труб "СП - 2" от взрывов не пострадала, и после инцидента президент России Владимир Путин предложил прокачать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы в газопроводах. Российские официальные лица заявили, что подозревают в причастности к взрывам газопроводов США и Великобританию.