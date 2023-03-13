Politico: Между Украиной и США растут разногласия по поводу проведения войны

США также чувствуют разочарование и в поставках оружия Украине.

Два должностных лица Белого дома, пожелавших остаться анонимными, сказали, что США направили на фронт больше всего оружия и экипировки, однако Киев всегда с нетерпением ждет следующие посылки. Несмотря на то, что большая часть работников администрации с пониманием относились к отчаянным попыткам Киева защитить себя, должностные лица указывают, что были жалобы на постоянные просьбы и иногда на то, что Владимир Зеленский не высказывает должного уважения.

Еще одной точкой напряжения стало недавнее сообщение The New York Times, что Пентагон запрещает администрации Байдена делиться доказательствами военных преступлений России в Украине с Международным уголовным судом. Как пишет Politico, Белый дом опасается, что эта публикация может навредить моральному образу США.

Разногласия между Украиной и США есть и по вопросу окончания войны.

Настойчивость Зеленского, что вся Украина, в том числе Крым, который РФ контролирует с 2014 года, должны быть возвращены Украине перед началом мирных переговоров, приведет только к продолжению войны, указывают американские чиновники.