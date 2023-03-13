Американское издание Politico утверждает, что растут закулисные разногласия между США и Украиной по поводу целей и сценариев войны России против Украины и возможностей ее окончания.
Politico: Между Украиной и США растут разногласия по поводу проведения войны
Основываясь на разговорах десяти должностных лиц, законодателей и экспертов, издание назвало точки напряжения между Украиной и США, в том числе подрыв газопровода Nord Stream, изнурительную оборону Бахмута и намерение Украины освободить Крым.
Чиновники администрации США начали выражать опасения по поводу того, что Украина тратит в Бахмуте так много живой силы и боеприпасов, что это может негативно повлиять на ее возможность начать весной масштабное контрнападение, говорится в публикации.
В ней упомянута и недавняя публикация The New York Times с разведывательными данными о том, что за уничтожение газопровода Nord Stream прошлой осенью ответственность несет "проукраинская группировка".
"Аналитики разведки не считают, что Зеленский или его помощники были причастны к саботажу, но администрация Байдена ясно дала понять это Киеву, как это было и в случае, когда дочь известного российского националиста была убита в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве в прошлом году. Американцы отметили, что отдельные насильственные акты за пределами Украины не должны допускаться", - пишет Politico.
США также чувствуют разочарование и в поставках оружия Украине.
Два должностных лица Белого дома, пожелавших остаться анонимными, сказали, что США направили на фронт больше всего оружия и экипировки, однако Киев всегда с нетерпением ждет следующие посылки. Несмотря на то, что большая часть работников администрации с пониманием относились к отчаянным попыткам Киева защитить себя, должностные лица указывают, что были жалобы на постоянные просьбы и иногда на то, что Владимир Зеленский не высказывает должного уважения.
Еще одной точкой напряжения стало недавнее сообщение The New York Times, что Пентагон запрещает администрации Байдена делиться доказательствами военных преступлений России в Украине с Международным уголовным судом. Как пишет Politico, Белый дом опасается, что эта публикация может навредить моральному образу США.
Разногласия между Украиной и США есть и по вопросу окончания войны.
Настойчивость Зеленского, что вся Украина, в том числе Крым, который РФ контролирует с 2014 года, должны быть возвращены Украине перед началом мирных переговоров, приведет только к продолжению войны, указывают американские чиновники.
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