Фото ⟩ Улицы Парижа тонут в мусоре: в столице Франции уже неделю бастуют уборщики

Парижская дума указывает, что забастовка работников коснулась трех расположенных в пригородах заводов по сжиганию мусора, в результате чего тротуары столицы Франции оказались завалены черными мусорными мешками и переполненными мусорными баками.

Предприятие по сбору бытовых отходов Syctom сообщает, что направляет мусорные машины в другие места хранения и переработки отходов в регионе.

Муниципалитет отвечает за вывоз мусора в половине районов Парижа, остальные обслуживают частные компании, которые в забастовке не участвуют.

Напомним, правительство Франции хочет повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также продлить срок выплаты взносов обязательного социального страхования для получения полной пенсии. Кроме того, планируется ликвидировать пенсионные привилегии отдельных профессий.

Правительство указывает, что реформа необходима, так как нынешняя пенсионная система не является устойчивой и в ближайшее время ей грозит дефицит.