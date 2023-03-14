В начале марта 2023 года российские СМИ растиражировали слова эксперта Минздрава РФ, которая заявила, что продолжительность жизни женщины увеличивается, если она рожает много детей. "Проверено.Медиа" решило проверить, подтверждается ли такое высказывание научными данными.
Правда ли, что многодетные матери живут дольше?
3 марта на Конгрессе педиатров России главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина заявила, что многодетные матери живут дольше, так как каждый ребёнок даёт женщине "запас сил и энергии". По словам Долгушиной, это "было доказано в исследованиях".
Заявление эксперта Минздрава РФ процитировали крупные СМИ ("Говорит Москва", "Газета.ru", "Известия", "360tv.ru", ИА "Красная весна"). Однако многие пользователи социальных сетей не оценили такого совета продлить себе жизнь и в комментариях к новости усомнились в словах эксперта. Например, подписчики сообщества "Двач" во "ВКонтакте" оставили такие реакции: "Какие мифы только не придумают, чтобы пытаться рождаемость повысить", "Женщины, которые никогда не рожали, всегда выглядят моложе рожавших. И возрастные болячки у них позже проявляются", "Минздрав пытается в пиар". Пользователи Twitter также усомнились в словах эксперта Минздрава: "[Многодетные мамы живут дольше] кроме тех, что умирают при родах" или "А на что живут многодетные, в Минздраве не сказали?"
С одной стороны, беременность — непростое испытание для женского организма, пользователи социальных сетей в этом абсолютно правы. Наиболее часто после беременности и родов женщины сталкиваются со следующими патологиями: послеродовые кровотечения, в том числе жизнеугрожающие гипотонические и атонические, инфекции матки, мочевого пузыря, почек или молочных желёз, геморрой, проблемы с грудным вскармливанием, послеродовая депрессия. Не стоит также забывать о сложностях во время вынашивания: токсикозе, гестозе, преэклампсии и эклампсии, анемии, гестационных диабете и тиреотоксикозе, варикозе. По данным акушеров-гинекологов "Медси", крупнейшей российской сети частных клиник, лишь около 40% беременностей протекают физиологически, то есть без осложнений, и эта доля постоянно уменьшается. Однако с осложнениями беременности и родов врачи успешно борются — с 2000 по 2020 год коэффициент материнской смертности (число материнских смертей на 100 000 живорождений) во всём мире сократился примерно на 34%, а в России — на 73,6%.
По данным компании Statista, в России в 2021 году этот показатель составлял рекордные 34,5 смерти, однако, как говорят эксперты, причина того — не низкое качество оказания медицинских услуг, а пандемия коронавирусной инфекции. Такое объяснение хорошо коррелирует с тем, что в допандемийные годы коэффициент материнской смертности был в разы ниже — например, в 2018 году происходило всего 8,8 смерти на 100 000 живорождений.
Несмотря на все сложности вынашивания и родов, деторождение способно принести пользу женскому организму. Наиболее известны, пожалуй, факты о пользе лактации. Так, грудное вскармливание снижает риски развития у матери сердечно-сосудистых болезней. У женщин, кормивших грудью как минимум 12 месяцев, ниже риск артериальной гипертензии, гиперлипидемии (избыточного содержания жиров в крови, которое может привести к атеросклерозу) и других сердечно-сосудистых патологий. При этом каждые следующие полгода грудного вскармливания после 24 месяцев лактации уменьшают риск болезней сердца ещё на 3–4%. Всего полгода лактации снижает риск развития диабета II типа на 25%, а год и более — на 47%. Каждый год грудного вскармливания снижает на 4% риск развития рака груди у женщин без генетической предрасположенности к раку молочных желёз и яичников. У носительниц мутации гена BRCA1 (она увеличивает риск рака молочной железы до 85%, а риск рака яичников — до 28–44%) снижение риска ещё более впечатляющее — на целых 37% за один год лактации.
Однако пользу здоровью приносит не только лактация, определённые бонусы может дать женщине и беременность. Во время вынашивания в крови женщины повышается уровень женских половых гормонов — эстрогенов, которые в том числе защищают организм от окислительного стресса, замедляют развитие некоторых видов онкологических заболеваний и тормозят перерождение стволовых клеток в жировую ткань. Беременность также "омолаживает" мозг женщины. Учёные из Норвегии, Нидерландов и Великобритании обучили искусственный интеллект определять возраст женщины по МРТ-снимкам мозга и потом сравнили полученные ответы с реальным возрастом тех, кто прошёл томографию. Выяснилось, что один ребёнок "омолаживает" мозг матери на 0,4 года, второй дарит ещё 0,5, третий — целых 0,75, а пятый и далее до восьмого — по 0,82 года. Учёные объясняют это тем, что во время беременности некоторые зоны уменьшаются в размерах, а после родов восстанавливаются в большем объёме. Таким образом, мозг матери пятерых детей будет моложе мозга её бездетной ровесницы более чем на 2,5 года.
Но как обстоит дело именно с продолжительностью жизни человека, а не здоровьем отдельных органов? Чтобы оценить корректность слов эксперта Минздрава, нужно будет обратиться к определённым статистическим параметрам. На первый взгляд самым логичным был бы параметр фактической продолжительности жизни, то есть проанализировать возраст смерти женщин, имевших разное количество детей. Однако такой параметр будет подвержен временному искажению. Та же материнская смертность резко снизилась за последние десятилетия, к тому же изменились стандарты родовспоможения. Второй возможный параметр — это ожидаемая продолжительность жизни ныне живущих женщин с разным количеством детей. Однако данных об ожидаемой продолжительности жизни женщин с разбивкой по количеству детей в открытом доступе почти нет. И наконец, третий важный статистический параметр — риск смерти от всех причин, который вычисляется учёными как в целом по популяции, так и для отдельных групп населения. Для наиболее полного разбора мы будем обращаться к первому и третьему параметру.
В 2012 году датские учёные опубликовали свои наблюдения за более чем 21 000 бездетных пар, проходящих протокол ЭКО. Оказалось, что те пары, которые в течение девяти лет наблюдения родили ребёнка, снизили свой риск смертности от всех причин на 25%. Интересно, что пары, которые усыновили ребёнка в этот же период, почти так же снизили свой риск смертности. Правда, интерпретируя результаты этого исследования, следует учитывать, что пары изначально не были здоровы, а также тот факт, что бездетность в этой группе была не добровольным выбором, а медицинским диагнозом.
В 2016 году канадские учёные подвели результаты 13-летнего наблюдения за 75 женщинами из Гватемалы. Исследователи изучали, как у добровольцев менялась длина теломер — концевых участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки, определяя таким образом её "возраст". Выяснилось, что теломеры многодетных матерей сокращались медленнее, чем женщин, родивших одного или двоих детей. Исследователи объясняют это благотворным влиянием эстрогена, который функционирует как мощный антиоксидант и защищает клетки от сокращения теломер.
Но самое, пожалуй, удивительное исследование было опубликовано в 2006 году. Учёные из Медицинской школы Мэрилендского университета (США) проанализировали генеалогическое древо местной общины амишей — представителей крайне консервативного ответвления протестантизма со значительным количеством многодетных семей. Выяснилось, что продолжительность жизни отцов увеличивалась линейно с увеличением числа детей (каждый ребёнок добавлял по 0,23 года), в то время как продолжительность жизни матерей увеличилась линейно до 14 детей (по 0,32 года за каждого), но уменьшалась с каждым дополнительным ребёнком после 14-го. Однако амиши, практикующие браки только с единоверцами, не очень показательны, так как в принципе обладают уникальной генетической мутацией, которая значительно продлевает жизнь, защищая их от диабета II типа, а также изначально более длинными теломерами.
Интересны также выводы, сделанные Кироном Барклаем из немецкого Института демографических исследований Макса Планка и Мартином Колком из Стокгольмского университета. Учёные сравнили фактическую продолжительность жизни бездетных мужчин и женщин, имеющих от одного до восьми биологических детей и имеющих от одного до четырёх усыновлённых. Всего были проанализированы данные о 4 млн шведов, родившихся между 1915 и 1960 годом. Оказалось, что первый и второй малыш по большей части продлевают жизнь обоих родителей по сравнению с бездетными, четвёртый снова сокращает её на уровень бездетных и такая тенденция наблюдается до седьмого. А вот восьмой уравнивает продолжительность жизни своих родителей с их бездетными ровесниками. Но не только кровные дети оказывают влияние на продолжительность жизни родителей. Первый и второй усыновлённый ребёнок значительно (намного сильнее, чем родные) повышают продолжительность жизни своих родителей. Третий чуть снижает продолжительность жизни матери, но повышает у отца, четвёртое же усыновление негативно влияет на продолжительность жизни обоих родителей, при этом всё равно продлевая её по сравнению с их бездетными ровесниками.
Однако не все исследования настолько оптимистичны. Есть и другой взгляд на проблему, отражённый, например, в опубликованном в 2006 году исследовании специалистов Ягеллонского университета в Кракове. Проанализировав данные рождаемости и смертности в четырёх сельских регионах Польши в период с 1886 по 2002 год, учёные выяснили, что каждая дочь продлевает жизнь отца в среднем на 74 недели, в то время как каждый рождённый ребёнок, вне зависимости от пола, сокращает жизнь матери на 95 недель. Снижение материнской продолжительности жизни учёные объясняют "репродуктивными издержками" — повышенной потребностью в питании во время вынашивания и грудного вскармливания, удовлетворить которую не всегда возможно.
Такие результаты польских учёных хорошо согласуются с теорией одноразовой (или расходной) сомы. В 1977 году сотрудник британского Национального института биологических стандартов и контроля Томас Кирквуд предположил, что организм и каждая его клетка в условиях перманентной ограниченности ресурсов имеют выбор между двумя жизненными стратегиями: обновление и починка собственных структур или размножение. Этот принцип хорошо описан на клеточном уровне, однако нет достаточных доказательств, что он идентично работает с многоклеточными организмами. В частности, применение такой теории не может объяснить рост продолжительности жизни матерей, продемонстрированный в описанных выше исследованиях.
Однако, анализируя выводы каждой конкретной научной статьи, следует принимать во внимание целый ряд ограничивающих факторов. Некоторые рассмотренные популяции представляют собой общества с естественной рождаемостью, то есть контрацепция в них или не существует, или не используется в силу религиозных и других ограничений. В таких популяциях многодетность свидетельствует об изначально более крепком здоровье, бездетная женщина, скорее всего, нездорова и в любом случае не имеет шанса стать долгожительницей. Второе ограничение — социально-экономическое, то есть принимает ли женщина решение рожать следующего ребёнка по своим личным мотивам, осознавая, что обладает ресурсами для этого, или следует принятым в обществе стандартам, например о том, что прервать беременность недопустимо, даже если семья не имеет достаточно средств для воспитания сына или дочери. Наконец, третье ограничение можно условно назвать культурным — оно связано с возрастом рождения первого ребёнка и ролью отца или родственников в воспитании детей. Также стоит учитывать то, насколько изменяется образ жизни матери при вынашивании ребёнка и после его рождения, а именно — допустимо ли в конкретной культуре употребление алкогольных напитков и курения для молодых девушек и принято ли расставание с этими вредными привычками после рождения ребёнка; как изменяется труд женщин во время беременности и после; изменяется ли питание женщины в эти периоды и есть ли в принципе в культуре тенденция употребления потенциально неполезной пищи (фастфуд, полуфабрикаты и т. д.). Все эти факторы также могут влиять на продолжительность жизни матери, сокращая или продлевая её.
Проанализировать исследования по этой теме и вывести общую закономерность попытался учёный из Университета Тулузы Эрик ле Бург. Он пришёл к выводу, что в сообществах с естественной рождаемостью, когда фертильность близка к своему биологическому максимуму, продолжительность жизни матери не уменьшается пропорционально количеству рождённых детей, а вот в сообществах с контролируемой рождаемостью смертность может незначительно увеличиться у тех, кто имеет пять и более детей.
Также результаты метаанализа представили китайские специалисты. Изучив 18 научных статей из разных регионов мира, в которых анализировалась связь деторождения и смертности на базе в 2 813 418 человек, они построили график закономерности.
Как видно из этого графика, риск смертности от всех причин у женщин снижается сразу после рождения первого ребёнка, эта тенденция продолжается после рождения второго и третьего. А вот четвёртый ребёнок уже негативно влияет на риск смерти матери от всех причин. Схожие риски смертности от всех причин имеют как женщины, не родившие ни одного ребёнка, так и родившие шестерых.
Однако далеко не каждой женщине подойдёт рецепт долголетия, заключающийся в рождении трёх-четырёх детей. Если первый ребёнок был рождён с помощью кесарева сечения (а по статистике ВОЗ, каждый пятый новорождённый в 2020 году появился на свет именно таким образом), вероятность второго и последующего кесарева довольна высока. Некоторые врачи до сих пор придерживаются принципа "один раз кесарево, всегда кесарево", хотя статистика свидетельствует, что успешные вагинальные роды после перенесённой операции возможны в 60–80% случаев (но лишь порядка 35% женщин решаются на это). И хотя известны женщины, перенёсшие более пяти кесаревых, обычно врачи советуют не заводить детей после третьей операции.
Не только способ родоразрешения влияет на саму возможность многодетности. Врачи при определённых проблемах со здоровьем женщины могут посоветовать воздержаться от беременности и родов или прервать уже текущую беременность. В России все такие патологии утверждены законодательно, в этот список входят различные злокачественные процессы, активная форма туберкулёза, некоторые психические заболевания, тяжёлое течение эпилепсии, некоторые сердечно-сосудистые патологии (например, тетрада Фалло), несовершенный остеогенез и др.
Подводя итог, можно сказать, что озвученная экспертом Минздрава РФ мысль вполне соответствует научным данным. Многодетностью в России считается наличие трёх и более детей. Как показывает большинство исследований, такое количество действительно способно увеличить продолжительность жизни женщины и снизить риск смерти от всех причин. Положительно на продолжительность жизни матери могут влиять не только родные, но и усыновлённые дети. Правда, как и в случае с родными, эта закономерность не линейна. При этом и научные данные, и Долгушина в первую очередь фокусируются на биологических аспектах деторождения, а не на социально-экономических. С учётом того, что, по статистике, каждый седьмой россиянин живёт за чертой бедности, вряд ли такой способ продления жизни подойдёт для любого жителя страны.
Большей частью правда
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