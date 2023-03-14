Правда ли, что многодетные матери живут дольше?

3 марта на Конгрессе педиатров России главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина заявила, что многодетные матери живут дольше, так как каждый ребёнок даёт женщине "запас сил и энергии". По словам Долгушиной, это "было доказано в исследованиях".

Заявление эксперта Минздрава РФ процитировали крупные СМИ ("Говорит Москва", "Газета.ru", "Известия", "360tv.ru", ИА "Красная весна"). Однако многие пользователи социальных сетей не оценили такого совета продлить себе жизнь и в комментариях к новости усомнились в словах эксперта. Например, подписчики сообщества "Двач" во "ВКонтакте" оставили такие реакции: "Какие мифы только не придумают, чтобы пытаться рождаемость повысить", "Женщины, которые никогда не рожали, всегда выглядят моложе рожавших. И возрастные болячки у них позже проявляются", "Минздрав пытается в пиар". Пользователи Twitter также усомнились в словах эксперта Минздрава: "[Многодетные мамы живут дольше] кроме тех, что умирают при родах" или "А на что живут многодетные, в Минздраве не сказали?"