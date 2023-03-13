В субботу, 11 марта, в клубе Melnā Piektdiena после трехлетнего перерыва состоялась Latvijas Metālmūzikas gada balva (Латвийская премия тяжелой музыки). Определены лучшие альбомы 2020 - 2022 годов, а также награждены дебютанты прошлого года.
Вручена Латвийская премия тяжелой музыки
С учетом музыкального урожая, накопленного за три года, до объявления общественного голосования были определены пять финалистов за каждый из рассматриваемых лет. Всего количество уникальных голосовавших, каждый из которых мог лишь один раз проголосовать с устройства, приблизилось к двум с половиной тысячам.
Лучшая альбом:
- 2022 года - Ryvendir, альбом The Loremaster;
- 2021 года - Deodium альбом Gaismogs;
- 2020 года - Māra мини-альбом Self-Destruct. Survive. Thrive!;
Лучший дебют - трио Izslēdzējs.
На сцене вместе с лауреатами Deodium и Izslēdzēja выступили коллективы Saturn’s Husk и Darrva.
Латвийская премия тяжелой музыки в этом году была вручена в двенадцатый раз.
Его инициаторами является представитель Zobens and Lemess и музыкального клуба Melnā Piektdiena Валдис Берзвадс, который с 1996 года занимается организацией мероприятий, посвященных метал-музыке.
Все номинанты:
Лучший альбом 2020 года:
- MĀRA – Self-destruct. Survive. Thrive!
- CATALEPSIA – Inheritance
- FRAILTY – Tumši ūdeņi
- OGHRE – Grimt
- SATURN’S HUSK – The Conduit
Интервью с участником коллективов Darrva и Deodium Янисом Тилтиньшем:
Лучший альбом 2021 года:
- DEODIUM – Gaismogs
- APĒDĀJS – Atkarības/Pirmā mīla
- BONG NAGAR – 0:00:01
- EVERLUST – Diary of Existence
- MINDESIGN – Swallowed
Интервью с бывшей солисткой группы Everlust:
Лучший альбом 2022 года:
- RYVENDIR – The Loremaster
- ANTHIA – Gaslighter
- DARRVA – ŌVIŠ
- IRON WINGS – Ritual of Rage
- MORPHIDE – Anhedonia
Интервью с солисткой Morphide:
Лучший дебют 2022 года:
- IZSLĒDZĒJS – Vilks
- GARU PAGRABS – Tā dzīvo cilvēks
- JAR OF KINGS – Momentum
- MORPHIDE – Anhedonia
- QUICKSTRIKE – None of a Kind
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