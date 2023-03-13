Вручена Латвийская премия тяжелой музыки

С учетом музыкального урожая, накопленного за три года, до объявления общественного голосования были определены пять финалистов за каждый из рассматриваемых лет. Всего количество уникальных голосовавших, каждый из которых мог лишь один раз проголосовать с устройства, приблизилось к двум с половиной тысячам.