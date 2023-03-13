Видео ⟩ В Италии два суперкара Ferrari на огромной скорости буквально влетели в забор дома

Как сообщает итальянское издание Automoto, красная Ferrari - это гибрид 296 GTB, а синяя - купе F12berlinetta с двигателем V12. Перед аварией оба суперкара провели гонку на северо-востоке города Осмо.

Когда обе машины вошли в роковой поворот, скорость была слишком велика, и они выехали на небольшой пригорок. После этого оба суперкара буквально влетели в забор дома. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения частной собственности.

После этого на видео видно, что синяя Ferrari начинает дымиться и вспыхивает. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь, однако автомобиль сгорел полностью.

По информации итальянских СМИ, водителям Ferrari было около 55 лет. Выяснилось, что один из них - гражданин Нидерландов, а второй - Бельгии. Один из водителей был доставлен в больницу с небольшими травмами, однако затем его выписали.

На данный момент неизвестно, принадлежали ли суперкары самим лихачам или же были арендованы.