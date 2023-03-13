СМИ: Международный суд возбудит дело против России о военных преступлениях

По данным The New York Times,

Россия будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

"Некоторые дипломаты и эксперты заявили, что президенту России Владимиру Путину также могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом", - пишет издание The New York Times.

При этом эксперты отмечают, что вероятность реального судебного разбирательства предельно мала, так как Международный уголовный суд не выносит приговоры заочно.

Россия отрицает обвинения в совершении военных преступлений, называя атаки на гражданскую инфраструктуру ударами по "объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры".

При этом программу по вывозу украинских детей российские власти не скрывают.

"Похищение минимум 230 тысяч украинских детей, которые были среди 1,4 миллиона граждан Украины, в принудительном порядке депортированных в Россию, - преступление, цель которого - уничтожение украинской нации посредством лишения ее новых поколений, и это современное выражение колониализма", - сказал советник постоянного представительства Украины в ООН Сергей Дворник.

Русская служба BBC напоминает, что в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для детей-сирот из Украины. Тогда МИД Украины выступил с ответным заявлением, что "Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины".

В подкрепление своих слов министерство цитировало Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны - она предписывает, что "оккупирующая держава" "ни в коем случае" не должна менять юридический статус детей.