Быстрый рост числа наркоманов: среди жертв 25-летняя беременная женщина

По сравнению с 2021 годом в прошлом году значительно увеличилось количество вызовов, связанных с употреблением наркотических веществ - в прошлом году это было в среднем 233 вызова в месяц по сравнению с 196 в 2021 году. В целом за год количество вызовов по поводу употребления наркотических веществ увеличилось почти на 500. Аналогичная ситуация наблюдается и в этом году.

По сравнению с 2021 годом, в прошлом году количество смертей от передозировки было в два раза больше - 13 вызовов NMPD, когда жизнь людей спасти уже не удалось. С другой стороны, за первые два месяца этого года в связи с употреблением наркотических веществ умерли три человека, самому старшему из которых было 35 лет, а двум остальным всего 17 лет.

Рижский центр психиатрии и наркологии считает, что причиной этого является популярность синтетических опиоидов.