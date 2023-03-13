Против лидера группы “Ногу свело!” завели дело о “дискредитации армии”

По статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации" Покровскому грозит штраф до 50 тысяч рублей. Судебное заседание состоится 27 марта.

Напомним, что после начала войны певец записал несколько композиций, осуждающих российскую агрессию. В том числе такие песни как "Украина", "Поколение Z", "С новым годом, сынок!". Также Максим Покровский публично выступал в поддержку политика Алексея Навального и требовал его освобождения.

Кроме того главный глашатай музыки протеста на русском, лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский дал эксклюзивное интервью Rus.Postimees, в котором рассказал о новой работе, угрозах, хейтерах, принципах и приезде в Таллинн.