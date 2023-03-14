Фото ⟩ Робби Уильямс делится впечатлениями от концерта в Риге

Уильямс поделился фотографией с концерта в Риге в Instagram, дополнив ее текстом: "Рига! Это было особенно! Спасибо!".

Фото набрало более 15 тысяч "лайков", а в комментариях люди поделились своими эмоциями от концерта.

Уже сообщалось, что 9 марта Робби Уильямс выступил в Риге с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие за 25 лет творчества хиты в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You, She's the One и многие другие.

Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.

Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.