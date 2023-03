Фото ⟩ Робби Уильямс делится впечатлениями от концерта в Риге

Уже сообщалось, что 9 марта Робби Уильямс выступил в Риге с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие за 25 лет творчества хиты в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You, She's the One и многие другие.