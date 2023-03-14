На прошлой неделе стало известно, что суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал (ранее - Замуэле), решив взыскать с нее почти два миллиона евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные во время брака. Санта Бернал прокомментировала приговор суда.
"Опечалена, расстроена и разочарована". Бывшая жена Филя прокомментировала решение суда
В беседе с журналом Privatā Dzīve Бернал признается: "Я очень опечалена, расстроена и разочарована выводами суда и не согласна с ними. Судебное разбирательство еще не завершено, так как приговор не вступил в законную силу. Приговор можно обжаловать в Верховном суде, что я и сделаю".
Она продолжает:
"Пожалуй, самое сложное для меня - это признаться себе, дочерям, родителям и другим, что я могу оказаться в такой ситуации.
Что я вышла замуж за этого человека и это был мой выбор. Что я молчала, потому что мне было стыдно признаться в этом публично. Что я женщина, униженная мужчиной, который своим влиянием и деньгами контролирует все и всех. Что я так долго позволяла и не уходила. Что я боялась, потому что мне было неудобно и я не знала, как с этим справиться. Что я повелась на признания во внимании, ослепительные полеты, подарки, слова. Что я не присмотрелась, потому что было так легко поддаться. То, что одинокая мать двоих детей, полностью отдавшаяся работе, так опьянела от таких заявлений и внимания от человека, который мог получить все что угодно. Я, женщина, которая сама проповедовала всем латвийским женщинам на страницах журнала Cosmopolitan о независимости, бесстрашии и силе женщин... И я сама стала жертвой такой ужасной ситуации, и я не признавала этого, но продолжала улыбаться и говорить, что все замечательно, и я не расставалась. Потому что стыд, страх, унижение...".
Напомним, что Филь и Замуэле начали встречаться весной 2015 года, когда Санта еще была главным редактором издания Cosmopolitan. Пара поженилась 1 октября 2016 года.
У Филя четверо детей от предыдущих отношений, а у Санты две дочери.
Их брак распался в 2018 году. Через четыре месяца после развода Замуэле вышла замуж за Дэвида Алана Бернала II, человека, чье имя ранее фигурировало в желтой прессе, и говорили, что их с Сантой связывало нечто большее, чем просто дружба, когда она была замужем за Олегом Филем.
В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал, приняв решение взыскать с нее почти два миллиона евро.
Суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные ей во время брака.
Суд также признал недействительным ряд сделок, заключенных Сантой Бернал в пользу близких ей лиц. На основании сделок доли капитала, автомобили, значительные суммы денег и другое имущество, принадлежащее Бернал, были переданы другим членам семьи.
Признанные недействительными сделки были заключены в 2018 году, примерно в то время, когда брак Олега Филя и Санты Замуэле распался.
Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать его подарки бывшей жене, ведь в распаде брака якобы виновата именно она.
Рижский окружной суд рассмотрел дело в связи с жалобами Бернал и других ответчиков на решение, вынесенное в прошлом году Рижским городским судом, которое также было неблагоприятным для ответчиков.
Подробнее читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 14 марта!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!