"Давление становится невыносимым": сербский министр призвал ввести санкции против РФ

Баста заявил, что давление на Сербию "становится невыносимым" и может иметь очень негативные последствия для экономики страны.

"Как министр экономики я вижу давление на президента страны Александра Вучича и не могу смириться с тем, что мы молчим. Именно поэтому я поддерживаю санкции против России, я поддерживаю президента Вучича в его усилиях по защите государственных и национальных интересов, полностью ему доверяя", - сказал Баста, призвав к этому других министров.

10 марта Вучич заявил, что не может обещать, что не введет санкции против России. Он напомнил, что Сербия твердо осознает свою позицию в осуждении войны в Украине. Он также пообещал не оставить без внимания сербов, решивших присоединиться к ЧВК "Вагнер", чтобы воевать на стороне России против Украины.

В январе министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия может присоединиться к санкциям против России в случае необходимости. По его словам, страна не ввела ограничения раньше, потому что "это не в интересах Сербии".

Однако, как подчеркнул министр, Сербия осуждает "подрыв территориальной целостности Украины" и проголосовала соответствующим образом во всех международных организациях. Белград отдает приоритет вступлению в Евросоюз, что требует присоединения к санкциям против России.

Напомним, что в 2022 году Сербия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину. В апреле Сербия поддержала исключение России из Совета ООН по правам человека, а в октябре - резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую аннексию четырех областей Украины.