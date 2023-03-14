Фото ⟩ Латвийская актриса купила усадьбу, где будет построен уникальный концертный зал

"Я хотела купить землю, но муж подтолкнул меня искать что-то посерьезнее. Я сказала - ну тогда купим замок!" - со смехом вспоминает актриса. Теперь она хозяйка поместья Бакхаужи в Ропажcком крае.

Зане стала хозяйкой поместья в конце 2019 года. Имеющаяся в Земельной книге информация гласит, что 19 ноября 2019 года она купила за 50 000 евро усадьбу Бакхаужи - три каменных строения в окружении древних дубов и яблоневого сада.

На вопрос, чувствует ли она себя дворянкой, Зане смеется: "У меня никогда не было такой мечты. Но нам с мужем здесь очень хорошо".

Они уже провели в поместье несколько летних сезонов. Большую часть времени они проводили в неспешных ремонтных работах, тщательно пытаясь восстановить усадьбу в том виде, в котором она была. "Я знаю здесь каждый кирпич, потому что мы своими руками собирали, мыли и клали их. Все, что можно было поставить на место, мы поставили на место", - говорит Зане.