Актриса и композитор Зане Домбровска - хозяйка усадьбы, пишет издание Privatā Dzīve.
Фото ⟩ Латвийская актриса купила усадьбу, где будет построен уникальный концертный зал
"Я хотела купить землю, но муж подтолкнул меня искать что-то посерьезнее. Я сказала - ну тогда купим замок!" - со смехом вспоминает актриса. Теперь она хозяйка поместья Бакхаужи в Ропажcком крае.
Зане стала хозяйкой поместья в конце 2019 года. Имеющаяся в Земельной книге информация гласит, что 19 ноября 2019 года она купила за 50 000 евро усадьбу Бакхаужи - три каменных строения в окружении древних дубов и яблоневого сада.
На вопрос, чувствует ли она себя дворянкой, Зане смеется: "У меня никогда не было такой мечты. Но нам с мужем здесь очень хорошо".
Они уже провели в поместье несколько летних сезонов. Большую часть времени они проводили в неспешных ремонтных работах, тщательно пытаясь восстановить усадьбу в том виде, в котором она была. "Я знаю здесь каждый кирпич, потому что мы своими руками собирали, мыли и клали их. Все, что можно было поставить на место, мы поставили на место", - говорит Зане.
В начале марта в усадьбе начались работы по строительству первого в Латвии концертного зала с пространственным звуком. Комплекс зданий будет отмечен на культурной карте Латвии под названием Skaņu muiža 360 и станет первым в Латвии стационарным концертным залом с амбисоническим, или пространственным, звуком, который создаст совершенно новые ощущения от прослушивания и воспроизведения музыки нового поколения.
Концертный зал также послужит учебным и звуковым экспериментом для композиторов культурных пространств, музыкантов и других артистов, которые заинтересованы в продвижении восприятия пространственного звука и развитии другого звукового мышления.
Создатели концертного зала Зане Домбровска и ее супруг Гунтис Учелниекс планируют организовывать как местные, так и международные мероприятия, приглашая композиторов, работающих с аудиовизуальными и электроакустическими композициями, музыкой к фильмам, а также авторов музыки виртуальной реальности и студентов из Латвии, Балтии и других стран. Планируется также организовать звуковые туры - познавательные, экспериментальные, привлекательные лекции с демонстрацией звука, которые позволят всем желающим расширить свой личный опыт прослушивания звука и музыки.
Галерея: Строительство концертного зала Skaņu muiža 360
В будущем на территории комплекса планируется создать студию по работе со звукозаписью и профессиональной 3D-обработкой звука.
Подробнее читайте в номере Privatā Dzīve от 14 марта.
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