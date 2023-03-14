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Левитс рассказал, от чего зависит его повторное выдвижение

rus.tvnet.lv
Левитс рассказал, от чего зависит его повторное выдвижение
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Повторное выдвижение кандидатуры Эгила Левитса на пост президента - дело политиков. Об этом президент заявил в программе TV3 900 sekundes.

Левитс не согласен с утверждениями о том, что в настоящее время он действует более активно в связи с приближением президентских выборов. "Я работаю все время, и мой график заполнен до 8 июля, когда заканчивается мой мандат", - сказал Левитс, добавив, что после окончания президентского срока он может заниматься наукой, комментировать и анализировать политику как рядовой гражданин, "что тоже хорошая и интересная возможность".

"Буду ли я кандидатом на следующий срок - этого я не знаю, это дело политиков. Политики сейчас думают об этом более активно. Посмотрим", - сказал Левитс, добавив, что некоторые политики уже с ним говорили, но переговоры носили неофициальный характер.

"Не буду спекулировать, спекулировать в данном случае - задача политиков, журналистов, диванных экспертов, но не моя. Посмотрим, какое решение примут партии и фракции", - сказал Левитс о своем возможном повторном выдвижении на высокий пост.

Отвечая на вопрос, хотел бы он сам вновь занять пост президента, Левитс заявил, что пока официального предложения баллотироваться от политиков не поступало, а ответ может быть только на такое официальное предложение.

Комментируя слухи в соцсетях о возможном компромате против него, Левитс сказал, что такого компромата быть не должно, поскольку "все это либо вымысел, либо злонамеренные интерпретации", на которые он не обращает внимания.

Левитс: если перенаправить большую долю соцналога на здравоохранение, это увеличит финансирование отрасли

Перераспределение большей доли социального налога на здравоохранение могло бы увеличить финансирование отрасли, также заявил Левитс в программе 900 sekundes.

В интервью Латвийскому телевидению на этой неделе министр здравоохранения Лига Меньгелсоне заявила, что не менее 14% обязательных взносов государственного социального страхования должны направляться на здоровье.

По мнению Левитса, ответственность за отрасль в основном лежит на соответствующем министре, но правительство работает и принимает решения сообща. Министр здравоохранения предупреждает о ситуации, и правительство должно действовать, сказал Левитс.

По его словам, коалиция работает и готова рассмотреть вопрос увеличения доли социального налога на здравоохранение. В Латвии эта часть в настоящее время очень мала. "Думаю, что это будет обсуждаться, и в итоге денег на медицину может быть больше", - сказал президент

Левитс добавил, что наряду с финансированием должны проводиться и соответствующие реформы.

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