Левитс рассказал, от чего зависит его повторное выдвижение

Левитс не согласен с утверждениями о том, что в настоящее время он действует более активно в связи с приближением президентских выборов. "Я работаю все время, и мой график заполнен до 8 июля, когда заканчивается мой мандат", - сказал Левитс, добавив, что после окончания президентского срока он может заниматься наукой, комментировать и анализировать политику как рядовой гражданин, "что тоже хорошая и интересная возможность".

"Буду ли я кандидатом на следующий срок - этого я не знаю, это дело политиков. Политики сейчас думают об этом более активно. Посмотрим", - сказал Левитс, добавив, что некоторые политики уже с ним говорили, но переговоры носили неофициальный характер.

"Не буду спекулировать, спекулировать в данном случае - задача политиков, журналистов, диванных экспертов, но не моя. Посмотрим, какое решение примут партии и фракции", - сказал Левитс о своем возможном повторном выдвижении на высокий пост.