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В январе в Латвии родилось на 14% меньше детей, чем год назад

rus.tvnet.lv/LETA
В январе в Латвии родилось на 14% меньше детей, чем год назад
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Новорожденный. Иллюстративное фото
Новорожденный. Иллюстративное фото Фото: Pexels

По предварительным данным Центрального статистического управления, в январе этого года в Латвии было зарегистрировано 1140 новорожденных, что на 14% или 186 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем - декабрем 2022 года - количество новорожденных увеличилось на 6,6% или 71.

В то же время в Латвии в январе 2023 года было зарегистрировано 2994 случая смерти, что на 3% или 86 больше, чем в январе 2022 года.

Смертность в январе 2023 года превысила рождаемость на 1854 человека, а в январе 2022 года это превышение составило 1582 человека.

В январе 2023 года в Латвии было зарегистрировано 400 браков, что на 19% или на 64 брака больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В этом году на 1 февраля, по предварительным данным, численность населения Латвии составляла 1,888 миллиона человек.

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