"Первая ночь была не слишком яркой". Дидрихсонсы о своей брачной ночи

Пара рассказала, что они друг у друга не были первыми партнерами. До Науриса у Элины были трехлетние отношения, по большей части основанные на сексе. Наурис половую жизнь начал в возрасте 18-19 лет.

Наурис утверждает: "Секс - это добавленная стоимость, точка над i. Вот почему мы старались сохранить все до свадьбы. Я думаю, что это было правильно".

Свою первую ночь вместе молодые люди ждали целый год. "Это была брачная ночь", - рассказывает Наурис. Он не скрывает, что ощущалось дополнительное волнение.

"Да, определенно. Первый раз был настоящим стрессом. В первую ночь не все было так блестяще и так, как я хотел. Но после этого все было волшебно", - говорит Наурис.