В передаче Zilonis studijā предприниматель и инфлюенсер Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис Дидрихсонс поделились своим опытом воздержания от секса до брачной ночи.
"Первая ночь была не слишком яркой". Дидрихсонсы о своей брачной ночи
Пара рассказала, что они друг у друга не были первыми партнерами. До Науриса у Элины были трехлетние отношения, по большей части основанные на сексе. Наурис половую жизнь начал в возрасте 18-19 лет.
Наурис утверждает: "Секс - это добавленная стоимость, точка над i. Вот почему мы старались сохранить все до свадьбы. Я думаю, что это было правильно".
Свою первую ночь вместе молодые люди ждали целый год. "Это была брачная ночь", - рассказывает Наурис. Он не скрывает, что ощущалось дополнительное волнение.
"Да, определенно. Первый раз был настоящим стрессом. В первую ночь не все было так блестяще и так, как я хотел. Но после этого все было волшебно", - говорит Наурис.
Особенно тяжело было, когда до свадьбы оставалось две недели, признается Элина. "Мы уже знаем, что скоро поженимся, все уже организовано, время тикает, скоро наступит тот час, и это было самым большим искушением. В тот момент мы решили, что займемся работой и за неделю до свадьбы будем видеться реже.
Когда мы стояли у алтаря в день свадьбы, мы плакали, потому что соскучились друг по другу, так что это был еще больший эмоциональный взрыв", - говорит она. Оба поняли, что решение воздержаться от секса было правильным. Элина считает, что воздержание от секса до свадьбы принесло большое благословение ее семье и браку.
Наурис же считает, что секс только после свадьбы - это не та установка, которой должны следовать все.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей, так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
Кроме того, активно обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало разрекламированное видео Элины с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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