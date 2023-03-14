В Алое в детсаду несколько лет был повышен уровень радона. Об этом знали

Измерения Центра безопасности радиации Государственной службы среды (VDD) показали, что в садике Auseklītis в Лимбажском крае концентрация радона в кабинете руководителя - более 1000 беккерелей вместо разрешенных в Латвии 200. В помещениях, где находятся дети, уровень радона был ниже, но все равно превышал норму.

Измерения в детском саду Auseklītis проводились в 2017 году, и, несмотря на то, что концентрация была в пять раз выше разрешенного, действий от руководства думы не последовало.

Радон – природный радиоактивный газ, встречаемый в земной коре. Он в основном попадает в здания из грунта, трещин в стенах, строительных материалов и находится в помещениях с плохой проветриваемостью.

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