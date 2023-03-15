Ай да Пушкин! О непростом наследии в облике Риги

С 3 марта не утихают дискуссии вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Сергеевичу Пушкину. Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж одних и перенос других, чем вызвал восхищение одной части общества и негодование другой. Пока политическое руководство муниципалитета заверяет, что сейчас у города другие приоритеты, отдельные политические силы уже организуют протесты. В эфире "Кто вам платит?" - об историческом наследии в облике города.