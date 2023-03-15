С 7 мая по 11 июня в Риге в четвертый раз состоится "Фестиваль Свободы" пианиста Андрея Осокина, который уже второй год будет посвящен Украине и ее народу. Фестиваль объединяет латвийских и украинских исполнителей, актеров и музыкальные группы, признанные в Латвии и мире.
Объявлен четвертый Осокинский фестиваль "Свободы для Украины"
Цели фестиваля:
Напомнить об идеалах свободы и человечности, вдохновить общество на продолжение и усиление поддержки Украины, в том числе через участие в благотворительных акциях, вдохновить деятелей культуры Латвии на поддержку Украины через свое творчество.
Более того, в сотрудничестве с украинскими социальными организациями способствовать вовлечению украинских беженцев, проживающих в Латвии, в концерты и другие мероприятия фестиваля. В сотрудничестве с Biļešu paradīze и благотворительным фондом Ziedot.lv средства от продажи билетов на Осокинский фестиваль Свободы будут переданы на поддержку Украины.
"Война продолжается уже больше года, что совершенно не укладывается в голове. Аккумулируя способности, энергию и таланты каждого из нас, мы хотим содействовать сплочению общества, напомнить и важности продолжать поддерживать Украину и ее народ. Нас в Латвии объединяет стремление к свободе. Мы понимаем и чувствуем ценности, за которые борется украинский народ. Тем самым, в своей непоколебимой позиции против российского агрессора являемся примером для других стран в поддержке Украины, приближающей победу, свободу и мирное будущее Европы", - рассказывает автор идеи и исполнитель фестиваля Андрей Осокин.
С 7 по 19 мая запланирован ряд фестивальных мероприятий, в числе которых лекции, мастер-классы и иные события, информация о которых последует в ближайшее время. С 20 мая по 11 июня пройдет восемь концертов на различных площадках Риги: в Доме Черноголовых, Зале Вагнера, зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки, Англиканской церкви, культурном пространствах Ola Foundation и Amoralle Level Up.
В этот период также состоятся премьеры ряда музыкальных концертных программ, которые были созданы специально для фестиваля. Они объединяют латвийских и украинских музыкантов, коллективы классической и популярной музыки, формируя пространство для взаимного взаимодействия и обогащения культур.
Среди артистов выступят актеры Гундарс Аболиньш, Дита Луриня, Лариса Семирозуменко, струнный ансамбль Kremerata Lettonica, пианист Георгий Осокин, музыканты Ральф Эйланд, Жорж Сиксна, Роберто Мелони, Катрина Гупало, Дарья Лелеко, группы Labvēlīgais Tips, Shakima TRIO, Sub Scriptum, скрипачка Украинского симфонического оркестра Нина Ханецкая, меццо-сопрано Иева Парша, пианистка Ивета Цалите, фортепианный дуэт Роксана Тарвиде и Каспарс Бумбиш, фортепианный квартет Quadra, композиторы Платоны Буравицкис и Анника Ланка, художница Дарья Калашникова, сам Андрей Осокин и многие другие.
На данный момент заявлено восемь фестивальных концертов:
- 20 мая концерт открытия в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки;
- 27 мая концерт струнного квартета и Андрея Осокина в культурном пространстве Ola Foundation;
- 28 мая поэтический концерт Гундарса Аболиньша и Андрея Осокина в Зале торжеств Дома Черноголовых;
- 1 июня в Англиканской церкви состоится концерт в поддержку домашних животных, пострадавших на войне в Украине "Люди, кошки и музыка";
- 2 июня ночной концерт авангардной музыки в Англиканской церкви;
- 4 июня сольный концерт Катрины Гупало в помещениях Amoralle Level Up;
- 10 июня заключительный концерт в зале Вагнера;
- 11 июня, как эпилог фестиваля, сольный концерт Георгия Осокина.
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