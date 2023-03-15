Объявлен четвертый Осокинский фестиваль "Свободы для Украины"

Напомнить об идеалах свободы и человечности, вдохновить общество на продолжение и усиление поддержки Украины, в том числе через участие в благотворительных акциях, вдохновить деятелей культуры Латвии на поддержку Украины через свое творчество.

Более того, в сотрудничестве с украинскими социальными организациями способствовать вовлечению украинских беженцев, проживающих в Латвии, в концерты и другие мероприятия фестиваля. В сотрудничестве с Biļešu paradīze и благотворительным фондом Ziedot.lv средства от продажи билетов на Осокинский фестиваль Свободы будут переданы на поддержку Украины.

"Война продолжается уже больше года, что совершенно не укладывается в голове. Аккумулируя способности, энергию и таланты каждого из нас, мы хотим содействовать сплочению общества, напомнить и важности продолжать поддерживать Украину и ее народ. Нас в Латвии объединяет стремление к свободе. Мы понимаем и чувствуем ценности, за которые борется украинский народ. Тем самым, в своей непоколебимой позиции против российского агрессора являемся примером для других стран в поддержке Украины, приближающей победу, свободу и мирное будущее Европы", - рассказывает автор идеи и исполнитель фестиваля Андрей Осокин.