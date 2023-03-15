В Риге с успехом завершились Дни Михаила Казиника и организаторы подвели итоги международного конкурса инструменталистов и вокалистов "Восходящие звезды", который в этом году прошел в 13 раз и открыл новые имена в мире классической музыки. Авторитетное жюри и маэстро Михаил Казиник высоко оценили уровень конкурсантов и отметили, что работать с каждым годом становится интереснее, а количество талантливых детей и молодежи растет.
Итоги XIII конкурса молодых исполнителей Михаила Казиника "Восходящие звезды"
"Победители нашего конкурса скоро отправятся по разным странам завоевывать мир, - комментирует итоги события всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник. - На всех наших концертах в Риге участвовали наши талантливые победители конкурса "Восходящие звезды" и каждый раз демонстрировали высокий профессионализм и преданность своей профессии и искусству. Хочется поблагодарить рижского зрителя за любовь и энергию - все наши мероприятия прошли с аншлагом. И до встречи в следующем году".
В состав жюри конкурса "Восходящие звезды" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: Dr. art., профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); обладатель Гран-при "Восходящие звезды 2009" и множества международных наград скрипач Дайнис Медяник (Латвия/Германия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); солист Латвийской национальной оперы, тенор Артем Сафронов; один из самых известных арфистов мира, композитор, педагог Александр Бордачев (Швейцария); пианист и органист Роман Пономарев (Испания); педагог по классу арфы Ата Светлова (США); концертирующий музыкант, виолончелист Ивар Беспрозванов (Латвия); меццо-сопрано, победитель международных престижных вокальных конкурсов Лиза Раколта (США), председатель жюри – всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник.
ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ" 2023:
Инструменталисты
Юниоры
1 премия:
8-10 лет
- Трио Amabile (скрипка, виолончель, Швейцария)
- Хаги Эрик (ф-но, Эстония)
- Даниил Чернышев (виолончель, Латвия)
11-12 лет
- Ольга Фокина (скрипка, Латвия)
- Кимиа Корке (скрипка, Швейцария)
13-15 лет
- Анна Арсеньева (ф-но, Эстония)
- София Ивахнова (виолончель, Латвия)
Grand Prix
- Максим Верязов (скрипка, Испания)
2 премия:
8-10 лет
- София Полищук (скрипка, Латвия)
- Катрина Мелдрая (виолончель, Латвия)
- Мила Голубева (ф-но, Латвия)
11-12
- Влада Сабелла (скрипка, Швейцария)
13-15
- Марта Корнелиус (ф-но, Латвия)
- Мария Краснова (арфа, Эстония)
3 премия:
8-10 лет
- Татьяна Филимонова (скрипка, Швейцария)
- Софи Гринголтс (скрипка, Швейцария)
- Роберт Малаховский (скрипка, Литва)
- Шарлотта Белоусова (скрипка, Россия)
11-12 лет
- Анна Карпова (виолончель, Беларусь)
- Мария Белявская (ф-но, Эстония)
13-15 лет
- Арсений Герт (скрипка, Латвия)
Инструменталисты
SENIORS (18-24 лет)
1 премия:
- Дуэт Полина Хлебникова, Екатерина Винярская (скрипка, виолончель, Латвия)
Grand Prix
- Мария Вирки (ф-но)
- Микита Бурзаниста (Mykyta Burzanitsa) (ф-но, Великобритания)
2 премия
- Эвелина Арта Якушкина (скрипка, Латвия)
3 премия
- Людмила Волнянко (ф-но, Латвия)
Вокал
1 премия:
16-17 лет
- Элина Эмилия Саулите (Латвия)
2 премия:
16-17 лет
- Дарья Дурынина (Россия)
18-24 лет
- Анния Упениеце (Латвия)
- Юстина Скутане (Латвия)
3 премия:
16-17 лет
- Эвелина Дреймане (Латвия)
18-24 лет
- Беата Спринджука (Латвия)
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