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Итоги XIII конкурса молодых исполнителей Михаила Казиника "Восходящие звезды"

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Итоги XIII конкурса молодых исполнителей Михаила Казиника "Восходящие звезды"
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Фестиваль "Восходящие звезды"
Фестиваль "Восходящие звезды" Фото: Пресс-фото

В Риге с успехом завершились Дни Михаила Казиника и организаторы подвели итоги международного конкурса инструменталистов и вокалистов "Восходящие звезды", который в этом году прошел в 13 раз и открыл новые имена в мире классической музыки. Авторитетное жюри и маэстро Михаил Казиник высоко оценили уровень конкурсантов и отметили, что работать с каждым годом становится интереснее, а количество талантливых детей и молодежи растет.

"Победители нашего конкурса скоро отправятся по разным странам завоевывать мир, - комментирует итоги события всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник. - На всех наших концертах в Риге участвовали наши талантливые победители конкурса "Восходящие звезды" и каждый раз демонстрировали высокий профессионализм и преданность своей профессии и искусству. Хочется поблагодарить рижского зрителя за любовь и энергию - все наши мероприятия прошли с аншлагом. И до встречи в следующем году".

В состав жюри конкурса "Восходящие звезды" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: Dr. art., профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); обладатель Гран-при "Восходящие звезды 2009" и множества международных наград скрипач Дайнис Медяник (Латвия/Германия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); солист Латвийской национальной оперы, тенор Артем Сафронов; один из самых известных арфистов мира, композитор, педагог Александр Бордачев (Швейцария); пианист и органист Роман Пономарев (Испания); педагог по классу арфы Ата Светлова (США); концертирующий музыкант, виолончелист Ивар Беспрозванов (Латвия); меццо-сопрано, победитель международных престижных вокальных конкурсов Лиза Раколта (США), председатель жюри – всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ" 2023:

Инструменталисты

Юниоры

1 премия:

8-10 лет

  • Трио Amabile (скрипка, виолончель, Швейцария)
  • Хаги Эрик (ф-но, Эстония)
  • Даниил Чернышев (виолончель, Латвия)

11-12 лет

  • Ольга Фокина (скрипка, Латвия)
  • Кимиа Корке (скрипка, Швейцария)

13-15 лет

  • Анна Арсеньева (ф-но, Эстония)
  • София Ивахнова (виолончель, Латвия)

Grand Prix

  • Максим Верязов (скрипка, Испания)

2 премия:

8-10 лет

  • София Полищук (скрипка, Латвия)
  • Катрина Мелдрая (виолончель, Латвия)
  • Мила Голубева (ф-но, Латвия)

11-12

  • Влада Сабелла (скрипка, Швейцария)

13-15

  • Марта Корнелиус (ф-но, Латвия)
  • Мария Краснова (арфа, Эстония)

3 премия:

8-10 лет

  • Татьяна Филимонова (скрипка, Швейцария)
  • Софи Гринголтс (скрипка, Швейцария)
  • Роберт Малаховский (скрипка, Литва)
  • Шарлотта Белоусова (скрипка, Россия)

11-12 лет

  • Анна Карпова (виолончель, Беларусь)
  • Мария Белявская (ф-но, Эстония)

13-15 лет

  • Арсений Герт (скрипка, Латвия)

Инструменталисты

SENIORS (18-24 лет)

1 премия:

  • Дуэт Полина Хлебникова, Екатерина Винярская (скрипка, виолончель, Латвия)

Grand Prix

  • Мария Вирки (ф-но)
  • Микита Бурзаниста (Mykyta Burzanitsa) (ф-но, Великобритания)

2 премия

  • Эвелина Арта Якушкина (скрипка, Латвия)

3 премия

  • Людмила Волнянко (ф-но, Латвия)

Вокал

1 премия:

16-17 лет

  • Элина Эмилия Саулите (Латвия)

2 премия:

16-17 лет

  • Дарья Дурынина (Россия)

18-24 лет

  • Анния Упениеце (Латвия)
  • Юстина Скутане (Латвия)

3 премия:

16-17 лет

  • Эвелина Дреймане (Латвия)

18-24 лет

  • Беата Спринджука (Латвия)

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