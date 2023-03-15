Итоги XIII конкурса молодых исполнителей Михаила Казиника "Восходящие звезды"

"Победители нашего конкурса скоро отправятся по разным странам завоевывать мир, - комментирует итоги события всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник. - На всех наших концертах в Риге участвовали наши талантливые победители конкурса "Восходящие звезды" и каждый раз демонстрировали высокий профессионализм и преданность своей профессии и искусству. Хочется поблагодарить рижского зрителя за любовь и энергию - все наши мероприятия прошли с аншлагом. И до встречи в следующем году".