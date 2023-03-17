Непрошеные Советы: как жилось Латвии в эпоху СССР

По мнению же коллекционера книг Валтера Дакши, с 1945 по 1988 год было издано 80 тысяч наименований книг. Тираж некоторых из них мог доходить до 150 тысяч экземпляров.

Вопрос, конечно, в том - какая именно литература издавалась. Не секрет, что в СССР преобладала цензура, которая во многом влияла на то, какие авторы могли издаваться, а какие были под запретом.

Но среди этих наименований не могли встретиться работы Эдварда Вирзы, Леонида Брейкша или Александра Грина (не того, который написал "Алые паруса"). Кроме того, под запрет попадали отдельные произведения различных латышских авторов, даже настолько прославленных, как Райнис или Аспазия.

С другой стороны, среди этих работ "на латышском языке" массово издавались важные советские политические работы, скажем, труды Владимира Ленина или мемуары Леонида Брежнева. Так что долю именно латышской культуры среди такого количества издаваемой литературы подсчитать сложно.

Важно также учесть, что такой тираж вовсе не означал, что книги именно читали. Писатель Айвар Клявис считает, что в советское время книги часто покупали просто потому, что покупали все. Историк же Зеллис упоминает, что книги на территории СССР считались предметом роскоши.

В целом, Зеллис считает, что во времена Сталина латвийская культура действительно находилась под давлением. "Массовая культура советизировалась", - говорит он.