Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Непрошеные Советы: как жилось Латвии в эпоху СССР

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
Непрошеные Советы: как жилось Латвии в эпоху СССР
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ieva Leiniša/LETA/TVNET kolāža

50 лет нахождения Латвии в составе СССР - исторический период, об оценку которого сломано множество копий. 

Оккупация - это непреложный, страшный факт в истории Латвии. Однако это не мешает некоторым ностальгировать по советским временам, в любом споре об экономике Латвии припоминать "мощную советскую промышленность" и указывать, что и во время правления Советов в Латвии был Праздник песни.

Был ли у Латвии экономический рост или без СССР все было бы лучше? Притесняли ли латышей в СССР или давали возможность развивать свою культуру? Уместно ли сравнивать положение латышей при власти Советов и русскоязычных в современной Латвии? Продолжаем исследовать вопросы, ответы на которые в обществе Латвии можно назвать полярными.

Оккупация 

Согласно порталу Международного комитета Красного Креста, юридическое значение  слова "оккупация" определяют три документа:

  1. Гаагское положение 1907 года;
  2. Четвертая Женевская конвенция 1949 года;
  3. Некоторые положения Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, принятого в 1977 году.

Оккупация - это занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории. От аннексии отличается тем, что это временное занятие территории, во время которого де-юре оккупированная территория не считается частью государства-агрессора.

Именно поэтому то, что происходило со странами Балтии с 1940 по 1991 год считается оккупацией, а не аннексией. Вне "Восточного блока" де-юре аннексию стран Балтии признали лишь восемь стран:

  1. Аргентина;
  2. Австрия;
  3. Боливия;
  4. Япония;
  5. Нидерланды;
  6. Новая Зеландия;
  7. Испания;
  8. Швеция.

Абсолютное же большинство стран мира, включая и союзников СССР, например, Китай, де-юре считали это оккупацией хоть и де-факто признавали, что страны Балтии являются частью СССР. А США, Ватикан и Ирландия не признавали этого даже де-факто.

Россия продолжает настаивать, что присоединение стран Балтии к СССР "было законным с точки зрения права того времени - ведь Латвия, Литва и Эстония якобы нарушили договоренности, подписанные в 1939 году".

Но пакт Молотова - Риббентропа показывает, что еще до этих договоренностей СССР планировал захват стран Балтии. Поэтому ни о какой законности речь идти не может.

Однако после повторной оккупации и репрессий сталинских времен наступили сравнительно мирные времена. И как раз их порой вспоминают с ностальгией: "Все дружили, латышскую культуру и идентичность никто не ущемлял, никто не ссорился. А производство какое было?! Дома построили, мосты".

"Есть другая власть, которая или разрешает, или не разрешает. Если какой-то человек говорит "латышам все было разрешено", то это уже подтверждает факт оккупации".

Валдис Клишанс, историк

Видео: Лидеры мнений о советской и современной Латвии

Культура

СССР на словах громко провозглашал, что одна из ценностей страны - мультикультурализм. Многообразие народов СССР подчеркивалось по крайней мере на всяческих межкультурных праздниках и парадах. А на деле?

"Это, конечно, миф, что латышский язык был под запретом. На латышском языке говорили люди, выпускались газеты, книги - огромными тиражами, кстати, если мы сравниваем с современностью".

Валдис Клишанс, историк

По словам историка Валдиса Клишанса, обычный тираж книги на латышском языке в советское время составлял от 50 до 80 тысяч. Сейчас же даже тираж в две тысячи считается удачным.

По мнению же коллекционера книг Валтера Дакши, с 1945 по 1988 год было издано 80 тысяч наименований книг. Тираж некоторых из них мог доходить до 150 тысяч экземпляров.

Вопрос, конечно, в том - какая именно литература издавалась. Не секрет, что в СССР преобладала цензура, которая во многом влияла на то, какие авторы могли издаваться, а какие были под запретом.

Но среди этих наименований не могли встретиться работы Эдварда Вирзы, Леонида Брейкша или Александра Грина (не того, который написал "Алые паруса"). Кроме того, под запрет попадали отдельные произведения различных латышских авторов, даже настолько прославленных, как Райнис или Аспазия.

С другой стороны, среди этих работ "на латышском языке" массово издавались важные советские политические работы, скажем, труды Владимира Ленина или мемуары Леонида Брежнева. Так что долю именно латышской культуры среди такого количества издаваемой литературы подсчитать сложно.

Важно также учесть, что такой тираж вовсе не означал, что книги именно читали. Писатель Айвар Клявис считает, что в советское время книги часто покупали просто потому, что покупали все. Историк же Зеллис упоминает, что книги на территории СССР считались предметом роскоши.

В целом, Зеллис считает, что во времена Сталина латвийская культура действительно находилась под давлением. "Массовая культура советизировалась", - говорит он.

Но после начала "оттепели" многие латвийские деятели вышли из тени. Открывались музеи (например, музей Рудольфа Блауманиса), перепечатывались важные работы местных авторов, скажем, писателя Яниса Яунсудрабиньша, хоть он и эмигрировал в 1944 году в Германию.

"Я мог бы в значительной степени назвать происходящее в конце 50-х годов небольшим национальным пробуждением латвийцев".

Каспарс Зеллис, историк

В то же время, по словам Зеллиса, уход в культуру был просто бегством от советской реальности. Да и пути, по которым могла развиваться советская культура, тоже напрямую ограничивались советским правительством.

Частый аргумент защитников СССР - Праздник песни и танца был разрешен и традиционно проводился раз в пять лет. Что ж, праздник действительно был. Но и с ним не все так просто.

"Репертуар Праздника песни и танца, условно говоря, делился на две части. Одна была идеологической, где обязательно должно было быть определенное количество песен на русском языке. И был, условно говоря, классический репертуар латышских хоров. Но с тенденцией его ограничивать", - вспоминает Клишанс.

Вот, например, репортаж о Празднике песни и танца в 1973 году.

Единственная показанная песня - "Ленину". Авторы - два столпа латвийской культуры Имантс Калниньш и Имантс Зиедонис.

"Культура очень нужна оккупационному режиму, чтобы, например, манипулировать обществом, показывая, что этот режим - дружелюбен".

Каспарс Зеллис, историк

Даже министр культуры ЛССР Владимир Каупуж, который о советском времени вспоминает очень тепло, признает, что "цензура была". Правда, позже он пытается объяснить, что ее можно было "творчески обходить" - так, например, в Риге поставили запрещенную пьесу Александра Вампилова.

Но это уже другой вопрос. По факту - культура Латвии напрямую зависела от того, что ей разрешит или не разрешит официальная Москва.

"Если бы все латыши отказались работать в условиях советской оккупации, тогда латышская культура очень быстро пошла бы по наклонной. В таких условиях была необходима хоть какая-нибудь лояльность, чтобы поддерживать жизнь в латышской культуре", - рассказывал доктор искусств Арнольд Клотиньш.

Культура Латвии развивалась и весьма успешно во время советской оккупации, но делать это она могла только в четко очерченных рамках.

Образование

Другой частый аргумент любителей сравнивать Латвию во время оккупации и в свободное время - "почему в советское время можно было учиться по-латышски, а в Латвии по-русски запрещают"?

"Я думаю, этот вопрос, сравнение, как сейчас живут русские, и как латыши жили в советское время, это просто логическая ошибка. Это просто неправильно сравнивать подобные вещи".

Инга Спринге, журналист-исследователь, Re:baltica

Тем не менее, в советской Латвии действительно была возможность учиться на латышском языке: как в школе, так и даже в университете (правда, не на всех программах).

"В латышских школах было 11 классов, в русскоязычных - 10. В вузах обучение проходило на двух потоках, хотя, например, на факультете истории и философии русскоязычный поток был только вечерним", - вспоминает историк Клишанс.

При этом практически все технические специальности фактически преподавались по-русски, по словам Клишанса, из-за того, что вся профессиональная литература издавалась на русском языке.

Каспарс Зеллис добавляет, что проучиться без знания русского языка было бы невозможно.

"Без русского языка, можно сказать, было невозможно получить высшее образование, потому что большая часть учебных материалов была по-русски. Кроме того, диссертации можно было сдавать только на русском языке, латышский был недопустим. Поэтому фактически, живя в Советской Латвии, без русского языка тебе было не прожить", - уверен он.

Впрочем, кроме языка важным аспектом является, собственно, содержание образования.

"Идеологические установки были такие, что, скажем, на уроках истории надо учить тому, что латыши ничего без "великого русского народа" не достигли".

Каспарс Зеллис, историк

По его словам, сразу несколько независимых экспертов пришли к выводу, что, если бы не случилась "Третья Атмода", то государственность латышской нации была бы просто потеряна, во многом из-за того, что идеологически окрашенное образование рвало связи между поколениями.

Экономика

Часто можно услышать мнение, что СССР "помог экономически вырасти странам Балтии, которые растеряли все хорошее после возвращения независимости". Особенно часто это говорят в контексте закрытия большого количества промышленных предприятий.

История не знает сослагательного наклонения. Мы не можем представить, что бы было с экономикой Латвии, если бы после 1945 года она вернула себе независимость.

Но есть косвенные данные, которые могут показать, действительно ли СССР дал Латвии сильный экономический скачок.

Так, специалист в макроэкономической статистике Янис Калниньш и эксперт Министерства экономики Гунта Пинке в 2011 году выпустили исследование - как бы развивалась экономика Латвии без СССР.

Они отмечают, что ВВП на душу населения Латвии, по сравнению с аналогичным показателем Финляндии, за время советской оккупации упал с 95% в 1935 году (еще независимая Латвия) до 45% в 1975 году, оставаясь на таком же уровне до возвращения независимости страны.

Конечно, к методам высчитывания ВВП на душу населения Латвии в советское время есть вопросы, потому что для подсчетов использовались косвенные методы.

Но даже по общедоступным данным видно, как резко вырос ВВП на душу населения Латвии после восстановления независимости. Сравнивания с тем же ВВП на душу населения Финляндии выходят следующие показатели:

  • 1995 год - 8%
  • 2000-й - 13%
  • 2008-й - 30%
  • 2021-й - 39%

Директор Центра исследования стран Северной Европы и Балтии Юрис Прикулис в своей статье отмечает, что СССР позже других стран начал переход в постиндустриальную экономику, что и вызвало отставание всех республик СССР от стран Европы.

Это и есть одна из причин - почему Латвия (как и другие страны Балтии) в первые годы восстановления независимости прошла через сильное экономическое падение.

Сравнить же эффективность советской и западной экономик может помочь вполне конкретный пример. 

Германия с 1945 году была разделена на две части, которые в 1949 сформировались в две отдельные страны: ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия). Две части одного целого, которые снова стали одной страной в 1990 году. Одна общая точка начала, единственная разница: ФРГ развивались при капитализме, с помощью западных стран; а ГДР - при социализме, с помощью стран Восточного блока.

На момент объединения двух стран - Восточная Германия была сильно позади Западной практически по всем экономическим показателям.

Например, располагаемый доход (доходы, остающиеся в домохозяйствах после уплаты налогов) - в среднем, у семьи из ГДР было 61% средств от доступных средств у семей из ФРГ.

Эта разница ощущается до сих пор - но теперь у семей из Восточной Германии 86% средств, по сравнению с семьями из Западной Германии.

Исследования показывают, что разница между двумя Германиями все еще остается достаточно заметной. В докладе 2021 года говорится, что Восточная Германия экономически достигла лишь 77,9% от показателей Западной Германии.

***

История не имеет сослагательного наклонения. Нет ни малейшего представления о том, как изменилась бы современная Латвия, если бы в 1940-м советские войска не вошли бы на ее территорию. 

Но факт остается фактом - у Латвии на 50 лет было отнято право на самоопределение и на то, чтобы самой решать свою судьбу.

"Радоваться насколько хорошо было в СССР - это полный абсурд. В тюрьме тоже есть те, кому хорошо. СССР, в моем понимании, был огромной тюрьмой, в которой надзиратель или разрешает, или не разрешает. И теперь восторгаться, как мы дружно жили, мне кажется, абсолютно не к месту", - убежден Клишанс.

"Об определенных вещах думали, и они предоставлялись. Но много чего не было, в том числе, у нас не было возможности развивать свою же страну! Потому что мы не определяли жизнь в своей стране".

​Фредерик Озолс - преподаватель Рижского технического университета

Даже, если бы СССР создал идеальную ситуацию для развития культуры, образования и экономики Латвии (а он не создал), это все еще было бы незаконным действием.

"Не стоит воспринимать советские времена черно-белыми, там можно найти положительные стороны. Но положительные стороны можно найти и в гитлеровской Германии, простите. Впервые была введена защита животных, на высоком уровне была борьба за здоровье нации, строились автобаны. Но это несравнимо с войной, холокостом и концентрационными лагерями. Это же нужно и учитывать, оценивая советское время", - добавляет Зеллис.

У многих о советских временах остались радостные воспоминания, все-таки для части населения Латвии именно тогда прошли их детство и юность. Но надо разделять субъективный идеализирующий взгляд и трезвую объективную реальность. А она такова, что оккупация была и никакие построенные заводы и мосты этого не изменят.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх