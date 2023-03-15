Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс и глава комиссии по закупкам Эрик Эзериньш должны быть отстранены от должностей на время расследования закупки продовольствия на 220 млн евро для армии, заявила на внеочередном заседании Сейма депутат "Объединенного списка" Иева Бранте.
Депутат призывает отстранить госсекретаря Минобороны на время расследования закупок в армии
Об ответственности Гарисонса говорили также депутаты партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня и Айнар Шлесерс. Также они указали на политические связи Эзериньша с Национальным объединением.
Бранте потребовала пересмотреть все закупки, сделанные при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе ("Для развития/За!").
Как сообщалось, Сейм сегодня на внеочередном заседании отклонил запрос оппозиционных партий ЛПМ и "За стабильность" об отставке министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение).
Запрос был подан в связи с возможными нарушениями в закупке продовольствия для армии, так как владельцы компании Zītari LZ, выигравшей закупку на поставку продовольствия на сумму 220 млн евро, имеют тесные связи с определенными политическими партиями. ЛПМ считает, что именно эти политические связи способствовали победе компании в закупках.
Мурниеце, выступая на внеочередном заседании, заявила, что сделала все возможное, чтобы привлечь внимание к возможным нарушениям в закупках продовольствия для армии, но не может взять на себя ответственность за решения, принятые другим министром.
Мурниеце напомнила, что начата служебная проверка закупки и о ней информированы правоохранительные органы. Закупка была организована при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе, и она договор не подписывала, заявила министр.
Она подчеркнула, что у нее, как и у депутатов Сейма, есть много вопросов по поводу закупки, но начато расследование и проинформированы правоохранительные органы, которые рассмотрят ответственность всех участвовавших в закупке должностных лиц.
Мурниеце сказала, что надеется на быстрый результат проверок и не уклоняется от ответственности, однако не может отвечать за решения, принятые при другом министре.
Шлесерс на заседании заявил, что, если правящая коалиция будет прикрывать происходящее в Министерстве обороны и не поддержит отставку министра, оппозиция потребует отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и возглавляемого им правительства.
Шлесерс подчеркнул, что закупка была начата при первом правительстве Кариньша. Он критически высказался о ситуации, когда министр обороны не знала о заключении договора о закупках. Также руководитель фракции ЛПМ выразил недоумение по поводу того, почему стоимость питания одного солдата выросла так резко - с 8 до 50 евро. По его мнению, такое повышение вызывает особую обеспокоенность в ситуации, когда страна испытывает нехватку средств в ряде других областей.
Шлесерс назвал часть членов закупочной комиссии, имена которых большинству неизвестны, и спросил, кто эти люди, которые принимают решения о столь крупных закупках.
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