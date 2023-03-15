Депутат призывает отстранить госсекретаря Минобороны на время расследования закупок в армии

Она подчеркнула, что у нее, как и у депутатов Сейма, есть много вопросов по поводу закупки, но начато расследование и проинформированы правоохранительные органы, которые рассмотрят ответственность всех участвовавших в закупке должностных лиц.

Мурниеце сказала, что надеется на быстрый результат проверок и не уклоняется от ответственности, однако не может отвечать за решения, принятые при другом министре.

Шлесерс на заседании заявил, что, если правящая коалиция будет прикрывать происходящее в Министерстве обороны и не поддержит отставку министра, оппозиция потребует отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и возглавляемого им правительства.

Шлесерс подчеркнул, что закупка была начата при первом правительстве Кариньша. Он критически высказался о ситуации, когда министр обороны не знала о заключении договора о закупках. Также руководитель фракции ЛПМ выразил недоумение по поводу того, почему стоимость питания одного солдата выросла так резко - с 8 до 50 евро. По его мнению, такое повышение вызывает особую обеспокоенность в ситуации, когда страна испытывает нехватку средств в ряде других областей.

Шлесерс назвал часть членов закупочной комиссии, имена которых большинству неизвестны, и спросил, кто эти люди, которые принимают решения о столь крупных закупках.