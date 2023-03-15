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Автомобили Google Street View скоро вернутся на латвийские дороги

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Автомобили Google Street View скоро вернутся на латвийские дороги
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Автомобиль компании google
Автомобиль компании google Фото: Пресс-фото google

Этой весной автомобили Google Street View снова вернутся на дороги Латвии. Начиная с 21 марта и в течение ближайших месяцев, специально оборудованные автомобили можно будет встретить в различных городах и на дорогах по всей стране. От Риги до Краславы и от Лиепаи до Алуксне - в этом году Google Street View побывает более чем в 20 городах Латвии. Цель, как и прежде, актуализация изображений городов, дорог и автомагистралей на картах Google Maps.

Благодаря Google Street View у пользователей уже есть возможность увидеть большинство городов Латвии, многие памятники культуры и природные объекты.

Понимая, что инфраструктура внутри городов и между ними постоянно развивается и меняется, Google регулярно обновляет доступные изображения, чтобы как можно точнее отразить текущую ситуацию. Новые изображения помогут пользователям еще лучше ориентироваться в различных местах, а также увидеть 360-градусные панорамные изображения улиц и достопримечательностей.

Помимо улиц и дорог, Google также отображает различные пешеходные зоны и места, недоступные для проезда на транспорте.

Например, можно совершить виртуальную прогулку по улочкам Старой Риги, увидеть самый широкий в Европе водопад Ventas rumbu, или посетить маяк в Вентспилсе, построенный в 1934 году.

Google делает все возможное, чтобы защитить частную жизнь людей и конфиденциальность данных. Прежде чем собранные изображения будут опубликованы, они будут обработаны с помощью специальной технологии, скрыв лица людей и регистрационные номера автомобилей, чтобы их нельзя было идентифицировать, тем самым защищая частную жизнь людей. 

Street View – популярная функция Google Maps, содержащая более 220 миллиардов снимков со всего мира, включая Антарктиду и Арктику. Эта функция доступна на компьютерах и мобильных устройствах, а также в Google Earth.

Автомобили Street View появятся на дорогах Латвии с 21 марта.

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