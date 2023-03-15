Автомобили Google Street View скоро вернутся на латвийские дороги

Этой весной автомобили Google Street View снова вернутся на дороги Латвии. Начиная с 21 марта и в течение ближайших месяцев, специально оборудованные автомобили можно будет встретить в различных городах и на дорогах по всей стране. От Риги до Краславы и от Лиепаи до Алуксне - в этом году Google Street View побывает более чем в 20 городах Латвии. Цель, как и прежде, актуализация изображений городов, дорог и автомагистралей на картах Google Maps.