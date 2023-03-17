Трансперсона Дэн Авангард об отношениях с невестой

"Впервые я понял, что мне нравятся девушки, в 13 лет. Начался период полового созревания, гормоны делают свое дело, и хочется как-то найти свою любовь. Тогда я влюбился в свою лучшую подругу".

Дэн Авангард говорит, что такие влюбленности уже стали шуткой коммуны, "потому что каждый влюбляется в свою лучшую подругу, а затем осознает свою идентичность".

"Она - первая любовь на этапе осознания моей жизни. Я познакомился с ней в 17 лет. Мы учились в одном колледже в Екабпилсе. Познакомились в общаге. Мы оба не из Екабпилса, поэтому во время учебы жили в общежитии. Это была сумасшедшая подростковая любовь. Потом мы расстались на 6 лет", - рассказывает он.

Девушка переехала в Нидерланды, где прожила шесть лет, а Дэн Авангард быстро перепрыгивал от одних отношений к другим, как можно меньше времени проводя в одиночестве: "Потому что я был убит горем из-за девушки". Позже оба нашли дорогу друг к другу. Описывая отношения между ними сейчас, он говорит: "Теперь мы живем очень хорошо".

Дэн Авангард и его девушка обдумывают свадьбу. "Это, скорее, душевный момент. Мы с моей девушкой договорились, что поженимся, когда все наши квир-друзья смогут пожениться", - объясняет он.

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